Los vicegobernadores del Norte Grande le pidieron a Javier Milei obras y recursos para enfrentar al Niño

El Parlamento del Norte Grande se reunió en Corrientes con varios temas en agenda, pero uno como protagonista: la llegada del fenómeno del Niño, cuyas precipitaciones vienen azotando especialmente al Litoral . Por eso, los vicegobernadores que integran el espacio legislativo confeccionaron un pliego de exigencias para Javier Milei .

El encuentro se extendió dos días. Fue la 60° Sesión del Parlamento, presidido por el vicegobernador de Santiago del Estero , Carlos Silva Neder . Los anfitriones fueron los titulares de las cámaras legislativas correntinas, el vice Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano .

El Parlamento aprobó 114 proyectos en su reunión, aunque uno se llevó el protagonismo. Fue el que solicitó a la Casa Rosada la reactivación de obras de infraestructura hídrica y la distribución de Aportes del Tesoro Nacional para dotar de recursos a las provincias más afectadas. Además, pidieron que la gestión nacional se ponga al frente de la coordinación de la respuesta ante el riesgo de inundaciones.

También se abordó el problema de Apipé . Se trata de una isla argentina, cercana a Yacyretá , que por la construcción de la represa terminó rodeada por aguas de jurisdicción de Paraguay . El reclamo fue por la falta de demarcación de los límites. “Durante las inundaciones, los habitantes de la isla que viven en la ribera deben trasladarse a Paraguay , porque cuando sube el agua quedan del otro lado”, expresó el exgobernador Gustavo Valdés , quien participó en virtud de su rol como senador.

Por el lado económico, el problema de la marina mercante tuvo su capítulo. El Parlamento recibió a referentes de los sectores productivos, especialistas y representantes sindicales para abordar la necesidad de aprovechar la Hidrovía Paraná-Paraguay con buques y mano de obra argentina. La reforma de la ley de cabotaje es uno de los temas que negocian con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El Belgrano Cargas, otro conflicto

En el plano de la infraestructura, el punto más saliente fue la discusión por la privatización y concesión del Belgrano Cargas. El salteño Gustavo Sáenz se había puesto al frente del reclamo para que el pliego incluya obras en los ramales que llegan al Norte Grande. El pedido del gobernador se dio justo antes de que se baje el Grupo México, principal interesado en el ferrocarril.

Comparto plenamente los reclamos de nuestros hermanos salteños y de todo el Norte Grande. Desde Misiones también seguimos reclamando por la recuperación de nuestro ramal ferroviario. https://t.co/Mils26SYPf — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 14, 2026

La presión de Sáenz había encontrado eco en Toto Caputo. El Ministerio de Economía llegó a lanzar un comunicado prometiendo analizar medidas que optimicen la operación del ramal C14 e inversiones privadas para el ramal C15, corazón del reclamo del salteño. La negociación se dio mientras la Casa Rosada operaba para sostener el DNU 70/23 en el Congreso.

Las provincias respaldaron el pedido de Sáenz, algo que ya habían hecho públicamente gobernadores como Hugo Passalacqua, y sumaron al Ferrocarril Urquiza a los pedidos. Otros temas que lograron adhesión fue el reclamo por más infraestructura energética para la producción y la construcción del otro puente que una a las provincias de Chaco y Corrientes.

La reunión de los vicegobernadores

El Parlamento del Norte Grande es un organismo regional de integración y deliberación política, compuesto por 130 legisladores provinciales. Cada una de las diez provincias de la región aporta 13 legisladores. Además, hay una junta ejecutiva que conduce al Parlamento, compuesta por los vicegobernadores o presidentes de las legislaturas. El presidente pro témpore de esa junta es el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder.

La junta ejecutiva del Parlamento del Norte Grande.

Junto a Silva Neder estuvieron los vicegobernadores Alberto Bernis, de Jujuy; Antonio Marocco, de Salta; Miguel Ángel Acevedo, de Tucumán; y Pedro Braillard Poccard, de Corrientes. Los anfitriones, lógicamente, fueron los de más presencia, ya que se sumaron los hermanos Valdés, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, y el vicepresidente del Senado, Henry Fick. Chaco, por su parte, tuvo a su presidenta del Poder Legislativo, Carmen Delgado, como representante.

La que no asistió, a diferencia de la última sesión, fue Teresita Madera, vicegobernadora de La Rioja. La provincia que gobierna Ricardo Quintela, anfitrión de la penúltima reunión, fue representada por el diputado provincial Federico Sbiroli. No es la primera vez que el peronismo duro falta a encuentros del Norte Grande: Quintela y Gildo Insfrán no fueron a la última cumbre de gobernadores. Por el lado catamarqueño, provincia que recibirá a la próxima sesión en noviembre, el emisario fue el senador provincial Félix Jeréz.