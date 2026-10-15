La gira sudamericana de León XIV sigue con pronóstico reservado

El Vaticano evalúa suspender o postergar la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre. El papa ratificó su deseo de viajar, pero sus médicos y colaboradores lo condicionan a una recuperación que demandará varias semanas. La biopsia del martes definirá el tratamiento y, recién entonces, la oficialización de la decisión final.

Fuentes vaticanas consultadas por Letra P dan por inminente la suspensión o postergación del viaje, aunque nadie la oficializará antes de conocer el resultado de la biopsia, que estaría el martes. Recién con esos estudios se definirá si León XIV necesita tratamientos adicionales, entre ellos quimioterapia.

A León XIV le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y el análisis hecho durante la operación detectó un adenocarcinoma . La cirugía duró una hora y media y no hubo complicaciones. El papa no pasó por terapia intensiva y pidió cenar. Su recuperación demandará más de dos o tres semanas.

El director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni , dijo que León XIV mantiene su intención de viajar. También aclaró que ese deseo no equivale a una confirmación. Las audiencias están canceladas hasta el martes 20 y el posoperatorio previsto es de siete días.

El Papa ha transcurrido bien la noche en el Gemelli - Vatican News https://t.co/E6duH2hkrS

El itinerario es el más largo del pontificado de Robert Prevost : más de 31.000 kilómetros, una docena de vuelos y dos traslados en helicóptero. El tramo peruano incluye Cusco, a unos 3400 metros de altura, y Pucallpa, en plena selva. Para una persona que acaba de perder parte de un pulmón, la altura y el calor húmedo no son un detalle.

En la curia piensan que incluso una versión de viaje reducida, limitada a Uruguay y Argentina, sería exigente. Circula la especulación de que se podrían recortar etapas para evitar la suspensión. El Vaticano no informó ninguna modificación y se evalúa comunicar algo cuando el papa vuelva al Palacio Apostólico, sin fecha oficial.

Fujimori y Milei, dos tonos distintos

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, fue la más explícita. Dijo que la recuperación llevará “varias semanas, más de lo previsto” y que el calendario podría cambiar. Perú es la patria adoptiva de León XIV, que fue misionero y obispo de Chiclayo.

Keiko Fujimori, Javier Milei y Yamandú Orsi esperan a León XIV Imagen generada con IA

En la Argentina, el gobierno de Javier Milei sigue con los preparativos. El canciller Pablo Quirno confirmó contacto directo con representantes vaticanos y dijo que todo depende de los próximos partes médicos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ordenó seguir trabajando hasta que haya una notificación oficial y agregó: “Si toca posponer o reprogramar, estamos a disposición de lo que determine Roma”.

En Uruguay, el gobierno de Yamandú Orsi espera novedades de la Santa Sede y coordina la visita con la Iglesia local.

Los obispos piden prudencia

El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, una de las paradas previstas en la Argentina, pidió pensar primero en el papa: “Uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud”.

El lunes, antes de la internación, Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, fue recibido por León XIV. Contó que el papa estaba confiado. Aun así, admitió que “si se tiene que reprogramar la visita, se reprogramará”.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, reconoció que la visita corre riesgo. Pidió no leer una suspensión como cancelación definitiva: “Si no viene ahora el papa, confiamos en que vendrá pronto”.