La historia sin fin: la Justicia de Río Negro volvió a suspender el referéndum contra Marcelo Román en Allen

La revocatoria de Marcelo Román , el único intendente libertario de Río Negro , volvió a quedar empantanada en los tribunales. Un juez del fuero contencioso administrativo de Roca suspendió el referéndum previsto para el 8 de noviembre , después de hacer lugar parcialmente a una cautelar presentada por el jefe comunal. El Concejo Deliberante de Allen utilizó una resolución cuando debía aprobar una ordenanza.

El fallo llegó después de que la Junta Electoral Municipal ya hubiera advertido días atrás que no podía organizar la votación que definirá su continuidad por dificultades para actualizar datos del padrón y conseguir los materiales electorales. A los problemas logísticos se sumó, ahora, un traspié institucional que obliga al Concejo a revisar sus pasos antes de avanzar.

Luego de la masiva junta de firmas de vecinos que derivó en un pedido de revocatoria, el 15 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó la Resolución 061/2026, con seis votos a favor y tres en contra, para convocar a la Junta Electoral Municipal y fijar el referéndum.

Pero el procedimiento no logra avanzar. Esta semana, la justicia cuestionó la herramienta que el órgano representativo eligió para llamar a elecciones: entendió que convocar a una consulta popular no es un trámite interno de ese organismo, sino el ejercicio de una atribución prevista en la Carta Orgánica Municipal.

En rigor, para el juez, la convocatoria debía instrumentarse mediante una ordenanza y el uso de una resolución constituyó, según su opinión, un defecto "grave". También advirtió que continuar con el proceso en esas condiciones podía derivar en nuevos planteos de nulidad y ocasionar perjuicios al intendente y a la población.

En este marco, el magistrado suspendió el acto hasta que el Concejo cumpla con el procedimiento establecido. La decisión le da un respiro judicial a Román, aunque no representa una victoria definitiva: el fallo no invalidó el proceso de revocatoria ni las adhesiones reunidas para poner en discusión su mandato.

Marcelo Román pidió anular todo, pero la Justicia no se pronunció

El intendente busca sortear a como de lugar el procedimiento. Semanas atrás recurrió a los tribunales locales para pedir la nulidad de las resoluciones y de todo lo actuado desde el inicio de la convocatoria de junta de firmas, que comenzó en mayo a partir de una presentación realizada por una jubilada llamada Silvina Cantero.

Román argumentó que hubo irregularidades desde el comienzo y sostuvo que una sentencia favorable podría llegar demasiado tarde si la votación se realizaba y él era desplazado del cargo. Como antecedente, señaló que en 2010 el propio Concejo Deliberante había convocado a un referéndum mediante una ordenanza.

La Municipalidad de Allen, a través del Concejo Deliberante, tendrá 30 días para responder la demanda, presentar sus defensas y ofrecer pruebas.

La convocatoria que puso contra las cuerdas al intendente

Román es el primer intendente que saltó a La Libertad Avanza en el país. En uno de los pocos teñidos de violeta que ostenta el poder municipal y el único en Río Negro que integra el espacio libertario. Él advierte que sus exaliados y la oposición le está pasando factura por esa decisión.

De hecho, el jefe comunal ya vivió una situación de extrema tensión institucional en julio, cuando fue suspendido de sus funciones de forma preventiva, en el marco de una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta. Semanas más tarde, volvió a su cargo después que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia anulara las normas que habían dispuesto su apartamiento. Ahora, deberá enfrentar a los vecinos de Allen en un referéndum popular.