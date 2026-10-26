La comunidad italiana vota en Rosario: cuál es la disputa y cómo juegan las tribus de Unidos y el PJ

La comunidad italiana va a elecciones en Rosario: cuál es la disputa y cómo juegan los partidos argentinos

La colectividad italiana va a elecciones. En Rosario y la región, cerca de 200 mil ciudadanos italianos están convocados a renovar los 18 consejeros del Comité de los Italianos en el Exterior (COMITES) , el organismo que los representa ante el Consulado. La votación ya está en marcha y concluirá el próximo 4 de diciembre .

En la circunscripción competirán cuatro listas. El MAIE , un partido nacido en Argentina que llegó al Parlamento italiano , buscará conservar la mayoría que actualmente tiene en el organismo.

Enfrente tendrá dos armados vinculados a la coalición de la primera ministra Giorgia Meloni -que competirán por separado pese a gobernar juntos en Roma- y una propuesta de centroizquierda que atraviesa las fronteras partidarias de la política santafesina, con dirigentes del peronismo , la UCR y el Partido Socialista .

Entre los candidatos de las distintas nóminas hay, además, empresarios, referentes sindicales, políticos retirados y hasta exdirigentes de Newell's Old Boys y Rosario Central .

Los COMITES son organismos de representación de los ciudadanos italianos residentes en el exterior. Funcionan en las distintas circunscripciones consulares y tienen entre sus funciones canalizar demandas de la colectividad, promover actividades culturales y colaborar con las autoridades diplomáticas.

En Argentina existen nueve en total. El de Rosario abarca las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de algunos partidos del norte de Buenos Aires.

La elección se realiza por correo, pero para participar es necesario inscribirse previamente. El plazo para solicitar las boletas vence el 4 de noviembre, mientras que los votos deberán llegar al consulado antes del 4 de diciembre.

El MAIE busca defender su hegemonía en Rosario

El Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) domina la representación de la colectividad en Argentina. Fundado por Ricardo Merlo sobre la estructura de las asociaciones italianas, extendió su presencia a distintos países de América y Oceanía y actualmente cuenta con dos legisladores en el Parlamento de Italia.

El espacio conduce siete de los nueve COMITES argentinos. En Rosario, venía ganando sin competencia hasta 2021, cuando aparecieron otras listas. Así y todo, consiguió retener diez de las 18 bancas. Para defender esa mayoría, llevará una nómina encabezada por Mariano Gazzola.

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Sus representantes en Roma son el diputado Franco Tirelli, radicado en Rosario, y el senador Mario Borghese, cordobés y vicepresidente del movimiento.

A diferencia de sus competidores, es la fuerza con menos figuras provenientes de la política argentina. La boleta, cuentan desde el espacio, está integrada mayoritariamente por referentes de asociaciones italianas de las distintas provincias que conforman la circunscripción.

Su mayor incursión en la discusión doméstica fue en 2015, cuando respaldó públicamente la candidatura presidencial de Mauricio Macri.

En el Parlamento italiano, el MAIE integra el bloque Noi Moderati, que acompaña a Giorgia Meloni. “En la mayoría de los gobiernos tratamos de dar nuestro apoyo desde afuera, pero no somos oficialistas”, explicó Gazzola a Letra P, buscando marcar distancia de una participación directa en el Ejecutivo.

La excepción fueron las dos gestiones de Giuseppe Conte, referente del Movimiento 5 Estrellas (M5S), durante las cuales Merlo, fundador del partido, ocupó la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Fratelli d'Italia lleva a un expresidente de Rosario Central

Entre los espacios que buscan disputarle terreno al MAIE está Fronte di Centrodestra (CDX), uno de los nuevos jugadores de la política de la colectividad rosarina. El armado tiene como principal referencia a Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni.

La nómina la encabeza Giancarlo Perversi, nacido en Italia y dirigente de esa fuerza. En cuarto lugar, en tanto, sorprende la presencia de Ricardo Carloni, expresidente interino de Rosario Central, quien decidió incursionar en la política italiana después de su paso por la dirigencia del fútbol.

Ricardo Carloni, expresidente interino de Rosario Central.

El apellido tiene historia en la colectividad. Su padre, Erugelio Carloni, presidió durante años el COMITES rosarino y fue uno de los principales referentes de la comunidad marchigiana. Su trayectoria incluso fue reconocida en 2005 por el entonces presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi, que lo condecoró con el título de Cavaliere de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana.

“Siempre tuve la intención de empezar a tener actividad en la vida italiana luego de dejar la política de Central o de AFA”, contó Carloni a este medio. La candidatura podría ser apenas el primer paso: consultado sobre futuras aspiraciones electorales, respondió que no cierra las puertas “absolutamente a nada”.

No es el único nombre conocido en la vida pública de Rosario: también integra la boleta el empresario Pedro Borsellino, que ocupa el segundo puesto. Su incursión en la política italiana tiene un antecedente en 2013, cuando fue candidato al ciputado por el Popolo della Libertà, el partido de Silvio Berlusconi.

La Lega juega por separado

La otra lista vinculada al oficialismo italiano es Integrazione, identificada con la Lega de Matteo Salvini, socio de Meloni en el gobierno de Roma. Aunque comparten coalición en Italia, ambos partidos competirán por separado en Rosario.

La boleta está encabezada por Mabel Petris y lleva en segundo lugar al abogado Luciano San Pelegrini, exfuncionario de la Municipalidad de Funes durante una gestión del entonces Frente Progresista Cívico y Social. También figura Ana Martelli, quien fue concejala del PRO en la ciudad-jardín hasta 2025.

Desde Integrazione cuentan entre risas que la división del oficialismo italiano también está atravesada por el clásico rosarino. Mientras Carloni le aporta el tinte canalla a Fronte CDX, la nómina de los partidarios de Salvini tiene una marcada presencia leprosa: Ezequiel Allegri, familiar de Pablo Allegri, exvicepresidente primero de Newell's, y Raúl Pallotti, quien también pasó por la dirigencia del club del Parque Independencia.

USCIL: peronistas, radicales y socialistas en una misma boleta

La cuarta lista es USCIL, un armado de centroizquierda con una particularidad para la política santafesina: reúne en una misma boleta a dirigentes del PJ con radicales y socialistas de Unidos. El espacio está identificado con el Partido Democrático italiano, principal fuerza opositora de centroizquierda a Giorgia Meloni.

La nómina está encabezada por María Celeste Catizone, subsecretaria de Previsión Social del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, seguida por María Laura Spina, exconcejala de Santa Fe, enrolada en radicalismo pullarista y el PD italiano.

Miembros de USCIL en el Consulado de Rosario.

También figuran Violeta Finocchiaro, expresidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes y militante del Frente Patria Grande de Juan Grabois, y Darío Melo, de la Organización de Trabajadores Radicales de Rosario.

Salvador Finocchiaro, otro de los referentes del espacio, no ahorró críticas a sus competidores y reivindicó a USCIL como la única opción progresista de la elección. “Los demás son todas de derecha”, disparó.