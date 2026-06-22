Maximiliano Pullaro descartó compartir un frente político con Victoria Villarruel: "No pensamos igual"

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , descartó la posibilidad de compartir un espacio político con Victoria Villarruel , tras la invitación que le cursó para que se sumara el sábado último al acto por el Día de la Bandera en Rosario .

El mandatario provincial destacó el diálogo que mantiene con la vicepresidenta, pero aclaró que existen diferencias de fondo entre ambos.

“No la veo en un frente político con lo que representa hoy Provincias Unidas o lo que es Unidos para Cambiar Santa Fe en la provincia o en el orden nacional lo que fue Juntos por el Cambio . No pensamos igual que la vicepresidenta”, afirmó Pullaro al ser consultado sobre una eventual convergencia electoral.

El gobernador explicó en diálogo con Cadena 3 de Rosario que la presencia de Villarruel en la celebración patria respondió exclusivamente a una invitación institucional. “Nosotros invitamos a la vicepresidenta como invitamos a todas las autoridades nacionales y vinieron los que entendían que tenían que venir”, señaló.

Las declaraciones buscaron poner límites a las especulaciones surgidas tras la participación de la dirigente libertaria, marginada de las decisiones del Gobierno, en uno de los actos más importantes del calendario político santafesino.

Victoria Villarruel en Rosario y la interna con Javier Milei

La visita de Victoria Villarruel adquirió una dimensión política particular por el contexto nacional y las diferencias públicas que mantiene con Javier Milei. La vicepresidenta participó de las actividades oficiales por el Día de la Bandera en Rosario, aun cuando desde la Casa Rosada evitaron sumarla y fue colocada lejos del Presidente y del sector ocupado por los funcionarios nacionales.

La imagen volvió a reflejar la distancia política y personal que atraviesa la relación entre ambos dirigentes durante los últimos meses. Las diferencias quedaron expuestas en distintos episodios institucionales y alimentaron versiones sobre posibles reconfiguraciones dentro del escenario opositor y oficialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2068680339191669103&partner=&hide_thread=false Villarruel luego del acto por el Día de la Bandera: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"



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En ese marco, algunos sectores interpretaron la presencia de Villarruel en territorio santafesino -compartió actividades con Pullaro y con el intendente Pablo Javkin- como una señal de acercamiento a dirigentes del radicalismo y de espacios provinciales que mantienen al mismo tiempo una relación dialoguista con la administración nacional.

Sin embargo, Pullaro descartó cualquier lectura vinculada con una construcción electoral compartida y ratificó que la invitación respondió únicamente a razones protocolares.

Pullaro defendió el perfil de Unidos para Cambiar Santa Fe

Pese a las diferencias ideológicas, el mandatario destacó el vínculo institucional que mantiene con la vicepresidenta y aseguró que continuará en esos términos.

“Más allá de que ella hoy por hoy tiene diferencias con el presidente Milei, no pensamos lo mismo, pero sí tengo un buen diálogo y lo voy a mantener siempre”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2068698702168883275&partner=&hide_thread=false #SemanaSantaFe Pullaro aprovechó el Día de la Bandera para marcar diferencias con Milei



Busca exhibir otro estilo de gestión y conducción, con guiños a la tradición política de Alfonsín



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La definición también funcionó como un mensaje hacia el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, coalición integrada por sectores de la UCR, el PRO y otras fuerzas de centro que en el pasado formaron parte de Juntos por el Cambio.

Con esas declaraciones, Pullaro buscó reafirmar la identidad política de su espacio y despejar cualquier especulación sobre una eventual alianza con Villarruel. Aunque mantuvieron canales de diálogo institucional abiertos, el gobernador dejó en claro que no veía puntos de coincidencia suficientes para compartir un proyecto electoral común.