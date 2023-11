Legislatura bonaerense: el mileimacrismo abre una grieta en el radicalismo

La primera posición, según sus defensores, plantea que hasta que no haya una definición clara del PRO respecto a si participará o no del gobierno libertario en la nación no se pueden hacer conjeturas y armar nuevos acuerdos abajo. “Todavía hay cierta inestabilidad entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Sólo se colaboró con la fiscalización, pero no hay mayores acuerdos”, le dijo a Letra P un legislador boinablanca. “Tenemos intendentes que quieren conservar la competitividad y eso se los garantiza estar en JxC. Para discutir el presupuesto o pelear por las obras necesitás a la dirigencia nacional. Hasta que no haya un ordenamiento arriba, no vamos a saber qué va a pasar”, completó.