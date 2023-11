La UCR bonaerense decide si se corta sola o integra una nueva alianza

“Empezaremos a trabajar en el futuro... veremos si seguir solos o conformar una nueva coalición ”. La frase pertenece a un intendente radical que viajará este jueves hasta La Plata para formar parte de la cumbre que jefes comunales y la tropa legislativa boinablanca mantendrán para empezar a darle forma al futuro del partido. Algo está claro: la UCR bonaerense no muestra intenciones de formar parte del gobierno de Javier Milei , a quien le prometen gobernabilidad, pero sin apoyo. Tampoco reconoce a Mauricio Macri , el flamante socio del libertario, como su conductor, por lo que empieza una nueva carrera de liderazgos por formar y acuerdos por sellar –o no-.

Tal vez la reflexión refiera a quienes aún ven a Macri como líder del espacio, aunque no se trata de la mayoría, más bien todo lo contrario: “Macri ha quedado muy bien parado, pero el líder de esto es Millei, claramente”, señaló otro intendente bonaerense a Letra P. “De los que no estamos ahí, no es nuestro líder porque no nos representa. Al líder habrá que construirlo; mirá Milei -interpeló a quien escribe-, en dos años, de la nada es presidente. Hay que animarse”.