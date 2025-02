Las yuntas de Javier Milei: un exasesor de Donald Trump hace el saludo nazi en el ultrapalooza

Bannon es conocido como ideólogo de las derechas extremas que avanzan en América y Europa, ahora cebadas por el regreso del republicano a la Casa Blanca. "Esto no se puede vencer; la única forma de que perdamos es si renunciamos y no vamos a renunciar, no vamos a rendirnos. ¡A luchar, a luchar, a luchar!, bramó y, sobregirado de emoción, levantó el brazo derecho bien extendido, con su mano también firme con la palma hacia abajo; el gesto que hacían los nazis mientras gritaban "¡Heil, Hitler!".