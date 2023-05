Cristina Fernández de Kirchner es víctima de una suerte de maldición: tanto quienes la aman sin medida como quienes la odian sin piedad le prestan atención, pero no siempre escuchan lo que dice. Tras su esperada aparición en C5N, la enésima reiteración de sus razones para no ser candidata a presidenta este año siguió encontrando ecos callejeros de "Cristina presidenta". En tanto, sus detractores y detractoras se limitan a descalificarla sin jamás discutir con ella, pese a que si algo hace –a veces mejor que otras, como todo el mundo– es justamente argumentar. Su aparición de este jueves por la noche no dejó titulares rutilantes, pero sí mucha tela para cortar .

Silencios que hablan

Las preguntas de Pablo Duggan fueron correctas en contenido y tono, pero evitaron acorralarla cuando se puso evasiva. Volvió a aludir a que no será candidata, pero no dijo las palabras mágicas. Habló de la interna del peronismo, pero no entró en la polémica sobre las PASO con competencia o con candidato de consenso. Mencionó a Sergio Massa, a Eduardo Wado de Pedro a Axel Kicillof y a Sergio Berni, pero eludió cualquier definición sobre la oferta electoral que pergeña. Una vez más, el candidato será el proyecto. El suyo, su visión de la Argentina, la garantía que omitió hacerle firmar a Alberto Fernández hace cuatro años y que no olvidará esta vez. Así y todo, con valles rectos y meandros, el interlineado fue rico.