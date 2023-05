La confirmación de Cristina Fernández de Kirchner de que, definitivamente, no será candidata en las próximas elecciones nacionales puso en marcha una transición tan inevitable como dolorosa en el peronismo. La misma supone el principio del ordenamiento del Frente de Todos, algo que esa alianza no logra, al menos, desde diciembre de 2020 y que hoy se complica más por la crisis económica, disputas sobre la estrategia electoral, la tensión entre algunos de sus referentes, la falta de una visión común sobre el futuro del país y las urgencias del calendario electoral. El mantenimiento de la manifestación del 25 de mayo y la confirmación de la presencia de aquella han cambiado de sentido: lo que mandará ya no será el clamor, aunque éste vaya a sonar, como una canción de amor, entre la multitud; lo que primará será el comienzo del mencionado ordenamiento. ¿Tal vez con alguna señal potente?