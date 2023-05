Albistur le armó a CFK una campaña de clamor jubilatorio

Que Cristina no se trepe a una boleta no significa que abdique la jefatura política del kirchnerismo, el espacio mayoritario de la coalición peronista. El gesto, entonces, no disipa las tensiones que calientan el clima al interior del FdT porque no zanja la discusión de fondo: más allá de los nombres que conformarán la oferta electoral del oficialismo, el punto es cómo serán elegidos. Candidato único (dedo K) o internas, esa es la cuestión.