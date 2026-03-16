La Corte Suprema citó al Gobierno a una audiencia por una de las siete demandas de Axel Kicillof

Kicillof presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que el Estado nacional restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias no transferidas al gobierno nacional, reconocida en la ley 27.701. El reclamo incluyó la actualización de los anticipos 2023, fondos del anticipo 2024 y su ajuste correspondiente, además de diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Después de casi dos años de la presentación, el máximo tribunal decidió tomar una medida concreta en el expediente el 5 de marzo de este año, cuando convocó a la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Capital Humano de la Nación, la cartera que conduce Sandra Pettovello , bajo cuya órbita está la ANSES.

En la gobernación bonaerense recibieron “con beneplácito” la noticia ya que, según explican en la administración Kicillof, actualmente no existe ningún ámbito de diálogo institucional con el gobierno de Milei para tratar de resolver el tema.

La citación de la Corte Suprema a la provincia de Buenos Aires y a la ANSES, con fecha 5 de marzo.

La audiencia se celebrará este martes 17 a las 11, en el ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Por la Provincia asistirán el fiscal de Estado, Hernán Gómez ; el ministro de Economía, Pablo López ; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti , y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel . Es de esperar que el Gobierno envíe representantes del Ministerio de Economía y de la ANSES.

Córdoba, una referencia políticamente lejana

Una vez que escuche a las partes, la Corte verá si pueden llegar a un acuerdo, como sucedió con la provincia de Córdoba tras la audiencia convocada por el tribunal en 2025. En ese caso, el director ejecutivo del organismo, Fernando Bearzi, dijo “el gobierno nacional nunca desconoció la deuda que mantiene con las cajas no transferidas”, pero afirmó que estaba “realizando las auditorías necesarias para saber cuánto es exactamente el monto y honrar la deuda que corresponda”.

Tras un diálogo entre las dos administraciones, se llegó a una propuesta de pago. De antemano, es difícil vislumbrar una solución similar para la provincia de Buenos Aires, en medio del duro enfrentamiento que existe entre Milei y Kicillof. Por lo pronto, la citación de la Corte fue tomada como un avance en territorio bonaerense. Habrá que ver cómo actúan los jueces en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Todas las demandas de Axel Kicillof

La demanda por los fondos de la ANSES es una de las siete que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene en la Corte contra la Nación. Todas están vinculadas principalmente a recortes o eliminación de fondos nacionales.

Axel Kicillof Axel Kicillof presentó siete demandas contra el gobierno de Javier Milei.

La lista completa incluye recortes en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte del Interior, transferencias ANSES por déficit previsional provincial, fondos para el sistema de boleto integrado (SUBE – AMBA), el Fondo Nacional de Bosques Nativos y Enargas, relacionado con el cargo en boletas de gas para obras gasíferas

En el caso del FOFOFI, la Provincia reclama el remanente equivalente a la suma de $11.164.000.000 por la diferencia correspondiente al mes de noviembre de 2023; $33.676.934.796 correspondiente al 1,18% de la recaudación de diciembre 2023 y el monto correspondiente a enero 2024, a transferirse en febrero por $43.959.428.629. Todo ello, actualizado hasta la fecha de su efectivo pago, más intereses.

Para el FONID, el monto aproximado reclamado es de 42 mil millones de pesos. Sobre el Fondo Compensador del Transporte, la cifra es de 5 mil millones. En el resto de las casos, las cifras están sujetas a determinación.