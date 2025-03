La Unión Tranviarios Automotor acusa al Gobierno de planchar la pauta salarial y amenaza con un paro

En el gremio que conduce Fernández la reacción fue inmediata. En las últimas horas difundieron un comunicado en el que denuncian que la resolución de Mogetta, en los hechos, plancha los salarios por seis meses, al no dar garantías de que el Gobierno avale negociaciones paritarias por encima de esa pauta.

La resolución va en línea con la decisión del gobierno libertario de ponerle un techo del 1% a las paritarias del inicio del año e incluso ir hacia un congelamiento salarial a partir de los próximos meses. Cualquier aumento pautado entre UTA y las cámaras por arriba de esa pauta podría ser obstaculizado por el gobierno nacional, que además viene atrasando el pago de subsidios.

Paro en el horizonte

"Los salarios de los trabajadores no serán la variable del ajuste pretendida por las autoridades nacionales, que intervienen en complicidad y convivencia con los empresarios, con trabajadores cada vez más y más pobres”, dice el comunicado difundido por UTA.

El gremio confirmó una medida de fuerza para la regional Catamarca-La Rioja la semana que viene y amenaza con un paro en el Área Metropolitana si no se revisa la medida.

“Sin la adecuada recomposición salarial no habrá transporte. Los salarios son el sostén de nuestras familias, no los vamos a resignar. Con los trabajadores no se jode", advirtió el gremio.

Pedido de auxilio de las empresas

La resolución establece una actualización del cálculo para los costos de las tarifas de viaje y, en ese sentido, también generó reacción de las empresas. El mismo miércoles, cuando se publicó en el Boletín Oficial, representantes de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) se reunieron con el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci para pedir auxilio ante la crisis salarial por las demoras en el pago de subsidios de Nación que generan conflictos en todas las líneas.

Para CTPBA, la medida de Mogetta no contempla adecuadamente los costos del sector. “La resolución no contempla una pauta salarial que atienda los aumentos que se vienen en los próximos meses. Esto es un problema grave que necesita ser resuelto de inmediato”, señaló Luciano Messina, empresario de la entidad.

La Cámara pide auxilio a la Provincia por las dificultades que tienen para pagar los salarios en tiempo y forma. El gobierno bonaerense viene adelantando el pago de fondos, pero la cámara pide un mecanismo que lo deje establecido todos los meses de acá en adelante.