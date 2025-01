Sergio Massa intervino en Transporte y ordenó revisar los números de Jorge D'Onofrio

La directiva acordada entre Massa y el gobernador Axel Kicillof termina de aislar al ex ministro D'Onofrio , ya sin respaldo político del Frente Renovador ni de la gobernación. La nueva gestión tuvo como primera tarea abrir los números y hacer auditorías e informes sobre las empresas que prestan el servicio de VTV y de fotomultas en la provincia, los dos focos que quedaron en el centro de la causa en la Justicia Federal.

El rol de Martín Marinucci

El desembarco de Marinucci buscó dar un golpe de efecto en ese sentido. El ex titular de Trenes Argentinos llegó al Ministerio de Transporte bonaerense con un grupo de funcionarios de estrecha confianza del líder del Frente Renovador y su esposa, Malena Galmarini, para ocupar áreas y subsecretarías estratégicas. Para la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, el área más importante de la cartera, designó a Eduardo Feijoó, ex titular de Seguridad en Tigre durante la gestión Massa intendente. En Legal y Técnica nombró a Patricio D'Angelo, muy cercano a Malena, a quien acompañó en AYSA. Seguirá en la cartera la ex diputada juninense Valeria Arata, pero en otra función.