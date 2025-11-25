La sucesión de Luis Petri, un triunfo del búnker de Karina Milei

El nombramiento del teniente general Carlos Presti como sucesor de Luis Petri en el Ministerio de Defensa expuso la pulseada que domina al Gobierno: la ofensiva cultural libertaria, el avance de Karina Milei en la interna y el aval directo de Javier Milei . La jugada reacomoda a las Fuerzas Armadas y reabre la tensión política alrededor de un militar en el gabinete.

La designación hizo ruido dentro y fuera de la administración libertaria. No por inesperada -los movimientos silenciosos del nuevo ministro en el Edificio Libertador eran seguidos con atención desde hace semanas- sino por lo que la decisión revela sobre la nueva arquitectura del poder en el oficialismo.

Karina Milei, El Jefe, volvió a demostrar que el territorio real en el que se dirime el rumbo libertario no es el Congreso ni la mesa política, sino el círculo mínimo que controla la Presidencia. Y ahí, el teniente general se convirtió en su ficha ganadora.

Desde el regreso de la democracia en 1983 ningún militar había conducido el Ministerio. El desembarco de Presti quiebra una tradición política que, para algunos, era un piso institucional; para otros, un cerrojo ideológico. Pero más allá del simbolismo, la jugada confirma que el oficialismo se encamina a profundizar la “batalla cultural” hacia adentro de las Fuerzas Armadas , una agenda que Petri había empujado con celo doctrinario, pero que ahora cambia de manos para ganar volumen y blindaje dentro del mundo castrense.

Para el entorno presidencial, la señal es clara: la conducción de la política de Defensa pasa a depender de alguien que no necesita intermediarios para hablar el lenguaje del Gobierno. Presti no emergió de los almuerzos en los clubes militares ni de las negociaciones de pasillo de los altos mandos: apareció desde el círculo más íntimo de la Casa Rosada.

Fuentes gubernamentales aseguraron a Letra P que esa proximidad directa con Karina Milei -el núcleo de decisión más gravitante del oficialismo- deja al descubierto cuál fue el verdadero criterio de selección: confianza política, lealtad asegurada y alineamiento con la revalorización simbólica de los uniformes.

En el entorno de Petri reconocen, con un grado variable de sinceridad, que el ministro saliente nunca imaginó que su reemplazo sería un general en actividad. El diputado electo apostaba por su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, o incluso por el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, con buen diálogo con Estados Unidos.

Petri Presti Defensa Luis Petri y su sucesor Carlos Presti en Defensa

Ninguna de esas opciones sobrevivió al filtro último, el de Karina. La decisión final expuso la derrota política del mendocino, que sale del Ejecutivo sin capacidad real de imponer nombres ni de preservar su estructura interna, jaqueada desde hace meses.

Fuentes castrense a las que tuvo acceso Letra P afirmaron que la caída del tándem mendocino, que incluía funcionarios clave como el equipo que manejó del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), estaba cantada en los pasillos militares. La interna no era por gestión sino por confianza. Y en Balcarce 50, el “problema Petri” se resolvió incluso antes de que él mismo advirtiera que el sillón ya tenía nuevo dueño.

La sintonía con EE.UU. y el espejo republicano

El ascenso de Presti no debe leerse sólo en clave doméstica. Su perfil operativo, su paso por unidades estratégicas -como el Regimiento de Asalto Aéreo 601 y la IV Brigada Aerotransportada- y su experiencia en conducción fueron valorados en un marco diplomático preciso.

La administración de Estados Unidos ve con buenos ojos la llegada de un militar profesional a la política de Defensa, especialmente en un contexto de alineamiento con la Casa Blanca y de cooperación creciente en seguridad hemisférica.

En Washington, la figura de un jefe militar que salta a un ministerio no genera ruido; más bien refleja un modelo conocido. Sus pares en la órbita republicana transitaron caminos similares: de Colin Powell a figuras más recientes del entorno de Donald Trump. El oficialismo libertario se mueve en ese espejo, seducido por la mezcla de ceremoniales, símbolos heroicos y discurso de orden.

La designación del nuevo ministro también fortalece la narrativa sobre el rol central del país en la geopolítica regional. En el Gobierno repiten que “Argentina debe recuperar protagonismo internacional”, una frase que Presti adoptó en el mensaje que difundió tras su nombramiento.

Gracias Presidente @JMilei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro @luispetri por la confianza en estos dos años.

Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei.



Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei. https://t.co/3hPUBOrqHi — TG Carlos Presti (@TGCarlosPresti) November 22, 2025

Ese tono épico calza perfecto con la cosmovisión libertaria, que se apoya en la estética militar como forma de comunicación política hacia la base electoral más dura.

Cuarteles inquietos, cúpulas alteradas

El impacto interno en las Fuerzas Armadas fue inmediato. La designación del militar más moderno entre los tenientes generales como ministro provocó el retiro de más de veinte generales en un solo día, una reconfiguración que no se veía desde los primeros meses del gobierno libertario.

No sólo se alteró la cadena de mandos: también se reabrieron viejas tensiones entre quienes veían en Presti un oficial correcto, pero discreto, y quienes sospechan que su ascenso vertiginoso responde más a la política que al mérito estrictamente militar.

En el Ejército, la sorpresa fue doble. Primero porque Presti había logrado llegar a la jefatura tras un descabezamiento abrupto de la fuerza. Segundo, porque su desembarco en un ministerio civil obliga a redefinir su estatus jurídico: ¿seguirá en actividad o pedirá el pase a retiro? La ley es ambigua y la interpretación política será clave. En la Casa Rosada afirman que se resguardará bajo la figura de un "pase a disponibilidad".

presti defensa Carlos Presti, el sucesor de Luis Petri en el Ministerio de Defensa

En el Gobierno reconocen que el objetivo es preservar su autoridad militar mientras asume un cargo político, una combinación que en el mundo castrense genera más dudas que aplausos.

La preocupación se extiende a la Armada y a la Fuerza Aérea, cuyos jefes quedan ahora bajo la conducción de un oficial más moderno. La tradición de antigüedad pesa, incluso si el nombramiento es político. Los recelos se multiplicaron cuando trascendió que el jefe de la Casa Militar, general Sebastián Ignacio Ibáñez, podría convertirse en el nuevo jefe del Ejército, consolidando un esquema de afinidad plena con la Casa Rosada.

Reacción opositora y sentido histórico

La oposición no tardó en reaccionar. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, definió la decisión como “una provocación”, reavivando una tensión histórica que parecía dormida. Su advertencia —“el que tiene vocación militar debe defender, no gobernar”— marcó la postura de los organismos de derechos humanos, que ven en el movimiento un retroceso y un peligro institucional.

El kirchnerismo institucionalizó esa lectura con rapidez, pero la verdadera fractura se produjo dentro del peronismo. Mientras algunos dirigentes criticaron con dureza la designación, el exjefe del Ejército César Milani sorprendió al defender el nombramiento de Presti y apuntar contra Agustín Rossi, exministro del área.

Es rotundamente falso que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa represente un retroceso para la democracia, como sostuvo el exministro Agustín Rossi. Retroceso fue el resultado electoral de 2023, consecuencia directa de un peronismo que insistió en…

La grieta interna dejó en evidencia que el universo del PJ todavía no logra acordar una línea común sobre el vínculo entre militares, política y memoria reciente.

Para el oficialismo, esa reacción confirma que la batalla cultural avanza en terreno fértil. Colocar a un militar en Defensa funciona como gesto político hacia sus bases más ideologizadas y como desafío directo hacia un sector del progresismo. En el discurso libertario, la “demonización de los uniformes” es parte del relato que buscan desmontar desde la campaña.

Un militar con ADN mileísta

La llegada de Presti resume el ADN político del mileísmo: gesto disruptivo, golpe de efecto, uso intenso de la iconografía militar y centralidad absoluta de Karina Milei como arquitecta del poder real. Este martes hizo equilibrio: pasó por el despacho del asesor Santiago Caputo.

El nuevo ministro llega con expectativas enormes, un frente castrense electrizado, una oposición alerta y un oficialismo convencido de que la batalla cultural también se libra desde los cuarteles.

El militar que ahora ocupará el piso 11 del Edificio Libertador sabe que lo esperan desafíos duros: salarios retrasados, crisis en el IOSFA, contratos estancados en la industria para la defensa y la necesidad urgente de recomponer la gobernabilidad interna de las fuerzas. Pero, sobre todo, deberá navegar la tensión entre obediencia militar y decisión política, un territorio en el que se juega no sólo su futuro sino la estabilidad de la nueva etapa que abre el Gobierno.