LA CAÍDA DEL VOCERO

La SIDE usa el detector de mentiras para investigar la filtración del video del vuelo de Manuel Adorni a Uruguay

El jefe de inteligencia reinstaló el polígrafo para indagar a agentes por las imágenes del ministro en el aeropuerto de San Fernando. Demoras en el control legislativo.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Cristian Auguadra,&nbsp; jefe de la SIDE.&nbsp;

Cristian Auguadra,  jefe de la SIDE. 

El jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, volvió a incorporar el uso del polígrafo en el organismo, más conocido como detector de mentiras, la máquina utilizada para identificar cambios fisiológicos si alguien miente. Esta semana, el instrumento fue utilizado para investigar el espionaje ilegal a Manuel Adorni.

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Auguadra responde a Santiago Caputo y en la SIDE sospechan que su persecución cinematográfica es un intento de mostrarse preocupado por el destino del jefe de Gabinete. Fuentes del organismo de inteligencia confirmaron a Letra P que hubo espías que se sometieron a interrogatorios sobre la filtración de las filmaciones del aeropuerto de San Fernando, cuando Adorni embarcaba con su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, con destino a Punta del Este.

Adorni reconoció en una entrevista que esas imágenes sólo pudieron surgir "desde adentro", aunque evitó dar precisiones sobre qué áreas del Gobierno pudieron haberlo perseguido. Las sospechas recaen sobre aquellas dependencias con cámaras en los aeropuertos, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la SIDE o la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La nueva SIDE

Apenas se conocieron las imágenes, el Gobierno difundió una investigación interna en la que acusó por la filtración del vuelo de Adorni a una empleada de ANAC. La investigación no avanzó y la denuncia causó fuertes reparos de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación.

La interna del Gobierno sobrevuela la novela por el uso del polígrafo, porque el sector del Gobierno que reporta a Karina Milei sospecha que Caputo estuvo detrás de las filtraciones. Apuntan a la SIDE como también servicios externos que podrían colaborar con el asesor presidencial. Fuentes de inteligencia aseguran que el polígrafo se reinstaló tercerizado por proveedores privados, un dato que, de confirmarse, podría derivar en planteos judiciales por vulnerar secretos de Estado.

adorni avión privado
Pepé, pepé, pepé. Manuel Adorni aborda el vuelo privado que lo llevó al carnaval de Punta del Este.

Pepé, pepé, pepé. Manuel Adorni aborda el vuelo privado que lo llevó al carnaval de Punta del Este.

El sistema funcionó hasta hace poco: lo eliminó Cristina Caamaño, interventora de la ex-Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández. Caputo cerró la AFI, creó la SIDE -como se había llamado hasta 2015- y, con el recambio de Sergio Neiffert por Auguadra, reinstaló el detector de mentiras.

La bicameral no aparece

Las tareas de Auguadra por ahora no tienen control, porque no se creó la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que tiene la misión de supervisar cada paso de las dependencias del Gobierno habilitadas a realizar tareas de espionaje. La presidencia corresponde este año a Diputados y Martín Menem definió que ubicaría en ese lugar a Sebastián Pareja, cercano a Karina Milei y enemigo declarado de Caputo.

Menem aún no envió la resolución con los ocho integrantes de la cámara baja que ocuparán la bicameral. Es necesario que Victoria Villarruel repita el mismo trámite en el Senado para que la comisión comience a funcionar. La tarea de Pareja será juntar mayoría para investigar cómo funcionan los hilos del asesor y es por eso que, por ahora, en el Gobierno prefieren demorar ese choque interno.

Algunos sectores del oficialismo sostienen además que la bicameral debería investigar la supuesta injerencia de Rusia en la difusión de artículos periodísticos, por la cual hay periodistas que perdieron su acreditación en la Casa Rosada. Esa investigación, que surgió de OpenDemocracy, una plataforma de medios global con sede en el Reino Unido, fue capitalizada por la SIDE. O al menos eso intentó Auguadra.

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