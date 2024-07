La relación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta sigue congelada y asoma otro conflicto

Las críticas de Bullrich hacia la conducción del PRO, que aún resuenan en el partido amarillo, no consiguieron que Macri y Larreta volvieran a tener un buen vínculo. Si bien esa falta de diálogo no sorprende al resto de los integrantes del Consejo Nacional del espacio, hay quienes ven con buenos ojos una reconciliación entre Macri y Larreta en medio de los desplantes de la Casa Rosada y Javier Milei al expresidente.

La última charla entre Macri y Larreta

Macri y Larreta hace cuatro meses que no hablan. La última vez que interactuaron fue cuando el exmandatario le preguntó al exalcalde sus intenciones de cara a las elecciones del PRO en marzo. En ese momento, el exjefe de Gobierno le dijo que no tenía interés en formar parte de la lista de unidad, pero le aclaró que no se iría del partido.