Córdoba: Laura Rodríguez Machado da pelea para evitar que Mauricio Macri tenga la lapicera del PRO

La intervención del PRO Córdoba decidida por el ex presidente Mauricio Macri y anunciada en el Consejo Nacional volvió a poner a las dos principales mujeres mediterráneas en una disputa. Mientras Laura Rodríguez Marchado exige que la lapicera quede en Córdoba , la espada macrista Soher El Sukaria quiere que su jefe sostenga la birome amarilla que escribirá los nombres en las listas de 2025.

El control macrista vino de la mano de su ex funcionaria, Laura Alonso, lo que despertó dos lecturas radicalmente opuestas entre Rodríguez Machado y El Sukaria. La primera quiere que las decisiones se tomen en Córdoba y, la segunda, no para de hacerle "ofrendas" al ex jefe de Juntos por el Cambio (JxC), destacando la importancia de que las decisiones provinciales se apoyen en los lineamientos nacionales.