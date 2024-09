La plata de los jubilados: movimientos sociales vuelven a la calle contra el veto de Javier Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1828900721351090561&partner=&hide_thread=false La Policía Federal reprimió a los jubilados que se movilizaron hasta el Congreso en rechazo al veto presidencial contra la nueva ley de movilidad jubilatoria



Los efectivos policiales rociaron con gases lacrimógenos a los jubilados enrolados en la Unión de Trabajadores…

La protesta social

La marcha de los jubilados y los movimientos sociales se producirá en un escenario que el gobierno liberal describe como de retroceso de la protesta social. La semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni destacó en una de sus conferencias de prensa que "hace cuatro meses que no hay piquetes" y dijo que "es el resultado de hacer cumplir la ley".

Por eso, los organizadores buscan que la marcha tenga una convocactoria que se convierta en una respuesta contundente al Gobierno y marque el regreso de la protesta social a las calles en torno a un tema sensible, como los ingresos de los jubilados. Además, enviarán un mensaje a los bloques opositores, que pueden rechazar el veto de Milei e insistir con la ley que modificó la fórmula jubilatoria, trámite que requiere los dos tercios en ambas cámaras.

Para este miércoles, se espera la movilización de columnas de izquierda, piqueteros y movimientos sociales que volverán a marcar un contraste con la CGT, que no sacará sus gremios a la calle. La central obrera emitió un pronunciamiento la semana pasada condenando el accionar represivo de la Policía, con el título "Con los jubilados, no". “Esta CGT no cesará su lucha y su defensa de los jubilados en tanto las autoridades no timen nota de que la variable de ahorro de ninguna manera pueden ser quienes trabajaron toda su vida y construyeron con esfuerzo los cimientos de nuestro país”, dice el comunicado.