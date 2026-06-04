La Plata: ARBA salió a fiscalizar gastronómicos en medio de la crisis comercial de la ciudad

Inspectores de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)
Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires(ARBA), lanzó el martes un operativo conjunto con el Ministerio de Trabajo bonaerense para fiscalizar establecimientos gastronómicos en La Plata, donde verificaron el cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales. La movida generó una ola de críticas en redes sociales.
El organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires desplegó equipos en bares y restaurantes de la capital bonaerense junto a inspectores de la cartera que conduce Walter Correa. Girard difundió fotos del operativo en sus redes y destacó que las acciones se complementan con "herramientas de inteligencia fiscal" como los sistemas FIRE y mecanismos de identificación de riesgo fiscal.
Caída del comercio en La Plata
La Plata atraviesa una de las peores crisis comerciales de su historia reciente: según un relevamiento de la Fundación FundPlata sobre 4.739 locales, 455 cerraron o están en alquiler -uno de cada diez-, con un aumento del 32,6% en locales vacíos respecto de 2025. Las ventas acumulan trece trimestres consecutivos en caída, con una baja del 9,1% interanual en el primer trimestre de 2026, según la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.
En redes, llovieron críticas a ARBA. Usuarios cuestionaron la pertinencia de fiscalizar al sector gastronómico en un momento en que la crisis de consumo arrastra al comercio local. "Todo funciona mal en pba: maestros con hambre, laburantes con hambre, médicos con hambre y la alternativa que brindan es salir a joder a los laburantes", escribió un usuario. Otro recordó los operativos de la DGI en los años 90 y apuntó contra la provincia.
Arba Axel kicillof Cristian Girard
Cristian Girard y Axel Kicillof
Girard, que viene de firmar un acuerdo con el intendente Julio Alak para profundizar la fiscalización conjunta en La Plata -con drones e imágenes satelitales incluidos-, sostuvo que la combinación de tecnología y presencia territorial "promueve una economía más justa y transparente que proteja los derechos de las y los trabajadores".