La Pampa: Ziliotto le da manija al acto del Día de la Lealtad, pero Verna y Di Nápoli le hacen el vacío

La pelea por la sucesión de Sergio Ziliotto en La Pampa crece día a día. La construcción de una propuesta electoral para el año que viene es un permanente tironeo, una batalla sin descanso que se juega a cielo abierto y también por debajo de la mesa .

El gobernador decidió hacer una apuesta fuerte como presidente del PJ y mandó a sus soldados a armar un acto fuerte en la capital Santa Rosa , con la excusa del Día de la Lealtad el 17 de octubre. Este jueves le dio manija con una reivindicación de Juan Domingo Perón y una convocatoria extendida. "Volveremos a encontrarnos", dijo.

Las otras referencias del PJ ya le tirotearon la idea, cada cual a su modo. El exgobernador Carlos Verna y el intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli le hicieron el vacío. El cacique piquense ni se dio por enterado. El jefe comunal de la capital provincial ya anunció que no estará presente. "Cada uno sabrá si tiene que ir o no", chuceó Ziliotto, que en la semana amuchó a otras intendencias y unidades básicas para darle músculo a su propuesta.

El acto ya está convocado, aunque vaya a tener ausencias brillantes. Será en el Club Belgrano , del barrio de Villa Alonso . Paradójicamente, se lo plantea como un acto de “unidad” y “sin exclusiones”. Otros sectores ya traman sus propios encuentros y ritos.

Ziliotto ya convocó la semana pasada a un encuentro formal del consejo partidario para organizar la cumbre de la Lealtad. El llamado trascendió antes por las redes sociales partidarias que en el encuentro con la dirigencia.

El senador Daniel Bensusán, que es el sucesor preferido del ziliottismo, fue el que primero y con más ganas agitó la posibilidad de un acto de la “unidad”. Llamó a “recuperar la mística” y se reafirmó como un candidato a la Gobernación 2027: “me siento en condiciones y tengo la experiencia”, insistió.

El desplante del ultravernismo no se hizo esperar. En la reunión partidaria para armar el acto estuvieron vacías las sillas de quienes responden al conductor de la Plural de General Pico.

La reunión formal del consejo del PJ de esta semana: el ultravernismo no se interesó por la organización del acto del 17 de octubre.

La línea mayoritaria del PJ asoma bicéfala. Ziliotto comanda el gobierno y el partido, pero Verna hace pata ancha en la Legislatura y en el territorio norteño y en especial en el histórico bastión de General Pico, gobernado por Fernanda Alonso, también anotada en la carrera por la sucesión.

En la misma línea y territorio está agazapada su enemiga íntima, la ultravernista Alicia Mayoral, vicegobernadora. El sector, que tiene un demostrado altísimo poder de daño, juega con su silencio y las fotos. Esa estrategia la respetaron a pie juntillas los otros actores potentes que tiene el ultravernismo, el jefe de bloque Daniel Lovera y el diputado provincial Hernán Pérez Araujo.

Luciano di Nápoli, otra ausencia brillante

También “Copete” di Nápoli le hizo un vacío al acto oficial. Pero no fue con ausencia o silencios, sino con todas las letras. Dejó en claro que no asistirá a ese rito de la Lealtad y chicaneó al decir que “antes de organizar actos, primero tienen que estar de acuerdo todos”.

"Yo asistiría a un lugar si se pueden dar determinados debates, o charlas, si se dan las condiciones para que estemos todos. Eso no está pasando", se quejó. "Si me preguntan hoy, no voy a asistir. No descarto que pueda ser en algún momento. Pero faltan muchas charlas, mucho diálogo político", completó su advertencia.

Ziliotto volvió a la carga y ratificó que "están todos invitados". “No tomemos el acto del 17 de octubre en el marco de ninguna interna, de ningún posicionamiento dirigencial. Es un festejo de la militancia”, advirtió.

Luciano "Copete" di Nápoli y Daniel "Pali" Bensusán en un Día del Militante: dirigentes pesados de Santa Rosa, ambos se anotan en la carrera por la Gobernación de La Pampa 2027.

Di Nápoli es otro anotado en la carrera por la gobernación. Aclaró que no dará pelea en una elección interna porque “no hay garantías”. El año pasado quiso desafiar a Ziliotto por la presidencia del PJ, pero la Junta Electoral lo bajó.

El rol del sello Fuerza Pampa

Di Nápoli también se hace valer y pone huevos en distintas canastas. Este año apareció el nuevo sello partidario Fuerza Pampa, constituído por dirigentes del riñón del jefe de Santa Rosa y otros intendentes amigos, como el presidente de esa fuerza, Manuel Feito, que gobierna Lonquimay.

Fuerza Pampa, que también tiene presencias de dirigentes tradicionalmente vernistas, ya extendió su presencia territorial a otras localidades, como Colonia 25 de Mayo, Victorica, Santa Isabel, General Campos, Puelén, Rucanelo, Miguel Cané, Chacharramendi, La Adela, Anguil o Carro Quemado.

En todos esos puntos encontró referencias y además fichó a Oscar Alpa, que fue rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y secretario nacional de Políticas Universitarias durante el gobierno de Alberto Fernández.

Memorias del Día de la Lealtad

El acto del Día de la Lealtad ya había agitado las aguas del peronismo pampeano hace dos años. En 2024, Ziliotto participó de un encuentro en Santa Rosa con los sindicatos más cercanos. Bensusán tuvo ese día alto perfil.

17 de octubre de 2024: Luciano di Nápoli fue a General Pico y se encontró con su colega Fernanda Alonso, el diputado Daniel Lovera (Comercio), Dardo Loza (CGT-Zona Norte) y Gustavo Montenegro (UTEDYC).

En la misma jornada, Di Nápoli y Alonso marcaron la cancha en General Pico. Participaron de su propio encuentro, con la CGT del norte y otros gremios. A cargo de los municipios más importantes de la provincia, ya se habían mostrado en el mismo rumbo con una serie de reuniones con otras intendencias “no alineadas” con Ziliotto, además bajo el padrinazgo de Verna.

Desde entonces, Alonso y Di Nápoli sostienen coincidencias y disidencias, comulgan en ciertos intereses y son rivales naturales en su carrera por la sucesión.

El PJ pampeano tiene otros sectores que están más a la deriva en el marco de esa puja feroz entre ziliottismo, vernismo y “lucianismo”. Las reuniones organizacionales en el consejo partidario fueron acompañadaa por el marinismo de Convergencia Peronista, que para no perder terreno en la interna ya se había hecho visible con el diputado Espartaco Marín en el lanzamiento de Axel Kicillof.

El marinismo no mostró especial entusiasmo por el acto del 17 de octubre, pero no saca los pies del plato. También formaron parte de esa idea Identidad Peronista y el Nuevo Espacio de Participación, líneas internas de origen gremial. Otro espacio interno, el Frente Peronista Barrial, anunció la realización de un acto propio en Santa Rosa para celebrar el Día de la Lealtad, en el club Sarmiento del barrio de Villa del Busto.