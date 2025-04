Escándalo en la Legislatura bonaerense: cruce entre La Cámpora y el kicillofismo por el calendario electoral

La que tiró con munición gruesa fue la diputada Susana González , referenciada en el intendente de Ensenada, Mario Secco , quien castigó con dureza al sector de CFK . “Tristemente nuestro presidente de bloque no fue a la reunión con la Junta electoral”, lamentó González en referencia a Facundo Tignanelli , el jefe UP en la cámara baja que no asistió al encuentro convocado por el organismo para informar las complicaciones que aduce en términos de los plazos electorales, la nueva discusión que hace crujir al peronismo bonaerense.

En ese sentido, el jefe del bloque peronista pidió coherencia: "No que cuando lo que la conduccion define me beneficia está todo bien y cuando no me beneficia, me ofende y no sirve para nada". Y fue más a fondo cuando señaló a "muchos de los que critican no les conozco una interna ganada en ningun lado, están acá por ese sistema de seleccion". No obstante, tuvo un cierre conciliador citando a Juan Domingo Perón: "Cuando parece que los peronistas nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo".

Tignanelli 1.jpeg El presidente del bloque de UP, Facundo Tignanelli.

¿Se rompe el bloque de Unión por la Patria?

UP tiene 37 bancas, de las cuales 15 responden a CFK, 11 a Kicillof, 10 a Sergio Massa y una a Juan Grabois. Las diferencias entre kirchneristas y kicillofistas quedaron en evidencia cuando los representantes de Movimiento Derecho al Futuro (la marca del gobernador) bajaron al recinto en una sesión pedida por La Libertad Avanza para suspender las PASO. El resto del bloque no dio el cuórum y esa sesión se cayó. No hubo vuelta atrás. Las cosas se tensaron cada vez más y el acuerdo para quitar las primarias llegó de las cúpulas, no de los acuerdos de bancada.

No obstante, desde el MDF sostienen que si no los quieren en la bancada deberán echarlos. Si bien González es la voz más fuerte de ese sector, el resto de la bancada banca esa postura con diferentes matices. Desde el cristianismo tampoco piensan en romper el bloque ni en expulsar a los kicillofistas. Sin embargo, nada hace pensar que todo vuelva a ser como el año pasado, cuando, a pesar de las diferencias, la mayoría de las votaciones salieron con las 37 manos peronistas votando en el mismo sentido.

Pulti.jpeg Gustavo Pulti.

Para tratar de serenar un clima hostil como pocas veces en los últimos meses, la diputada de ese bloque Micaela Olivetto sostuvo: “Vamos a seguir trabajando juntos, a ponernos de acuerdo y desdramatizar las discusiones”. Y agregó: “No es la primera vez que se discute, vamos a bajar los decibeles y entender que la demanda de los bonaerenses es defender los intereses de los bonaerenses y ponerle un freno al gobierno de Javier Milei”.