Mauricio Macri cuestionó a Manuel Adorni: "Para ser legislador hay que saber sobre la Ciudad de Buenos Aires"

Live Blog Post

Macri cuestionó a Adorni: “Para ser legislador hay que saber sobre la Ciudad de Buenos Aires”

El expresidente Mauricio Macri cuestionó la candidatura a legislador porteño por La Libertad Avanza del vocero presidencial, Manuel Adorni, porque "uno puede ser buen vocero, pero para ser legislador hay que saber sobre la Ciudad de Buenos Aires". "Hay que estar preparado", deslizó el titular del PRO.

"Cuando uno le pide la confianza a la gente, no hay derecho a improvisar. La persona tiene que saber a dónde va, a qué va. No es todo lo mismo", insistió el exmandatario este domingo en LN+.

El ingeniero también apuntó contra el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por irse del PRO y señaló: "Todo lo que él dice no se va a poder hacer... Está solo". "La propuesta que sabe lo que tiene que hacer es la que encabeza Silvia Lospennato", concluyó el ex jefe de Estado.