Río Negro: embretada entre Milei y Weretilneck, la interna de la UCR se traslada a la Justicia

La fórmula del oficialismo de la UCR Río Negro: no a Milei, sí a Weretilneck.

El 18 de mayo el radicalismo de Río Negro debía optar por el armado del oficialismo partidario que rechaza a Javier Milei y banca al gobernador Alberto Weretilneck , o sumarse al añorado batacazo de " Nuevo radicalismo ", la oposición interna que no descarta un potencial acuerdo con La Libertad Avanza y le tira munición a " los que vienen desde el '83 ". Sin embargo, pasaron cosas.

Tras una guerra de impugnaciones, la Junta Electoral del radicalismo dictó una resolución en la que decidió no oficializar la Lista Rosa, Blanca y Roja que encabeza la titular de la UCR de Viedma , Genoveva Molinari , "por no reunir los avales suficientes". Mientras, el oficialismo partidario que postula al legislador de la | aliado a Juntos Somos Río Negro Ariel Bernatene sostiene que "Molinari está complicada" y ya se ven ganadores de una interna fallida, la candidata opositora anticipó a este medio que va a presentar una apelación en la Junta y que va a recurrir a la Justicia Federal.

"No quieren dejar que los afiliados elijan y pretenden seguir decidiendo entre tres personas el destino del partido. Vamos a recurrir para participar y darle la opción a los afiliados para que elijan", dijo este lunes Molinari. En tanto, si la presidenta del comité de Viedma logra revertir la resolución, unas 38.000 personas afiliadas de Río Negro podrán decidir sobre su posicionamiento ideológico. En tiempos de divisiones, el radicalismo que se resiste en todo el país a las compulsas encuentra siempre los mismos argumentos: " no es tiempo, ni hay plata ". Todo parece indicar que en esta provincia patagónica la historia podría ser otra.

La representante de la oposición aboga por "levantar el partido" y dice que la mayoría de quienes integran su lista "se dedica a la actividad privada". "Venimos a la política a servir, no a servirnos de la política. Los de la lista oficialista son los mismos desde 1983 y a muchos los rionegrinos les dijeron que no en 2011", le dijo a Letra P. Desde la otra corriente, Bernatene dice que forma parte de un equipo que "representa al radicalismo que tiene en su ADN la esencia de ser un partido de gobierno" y que el 18 de mayo "se define el futuro del partido".

Cuando este portal le consulta sobre el diferencial respecto a la lista de "Nuevo radicalismo" el legislador expone: "Reivindicamos la educación, la salud pública y las instituciones democráticas. El otro proyecto propone políticas de ajuste, devaluación y privatizaciones que están bajo el disfraz del liberalismo". Además, el candidato del oficialismo expresa que su equipo "cuenta con legisladores, intendentes y dirigentes de norte a sur y de este a oeste".

Javier Milei, por sí o por no

Sobre una potencial confluencia con el ala violeta, Molinari destacó que en este momento "no corresponde discutir una alianza con Milei". Por otro lado, la dirigenta de Viedma reconoció que "el radicalismo tiene diferencias en muchas políticas planteadas por Milei" y apunta al radicalismo: "Debemos bregar para que le vaya bien y nos vaya bien a todos los argentinos".

La candidata de "Nuevo radicalismo", que es comerciante y emprendedora, cree que la ciudadanía "optó por Milei" debido a "la inflación y a la situación en que el kirchnerismo dejó a la Argentina". En tanto, el legislador sostuvo que Milei "es sólo un emergente de la crisis económica y política" y que no representa "fielmente la idiosincrasia argentina".

Mientras Molinari sostiene que "no es momento de dar la discusión", el postulante del oficialismo le cierra la puerta al armado violeta. "Milei tiene un tono confrontativo, extremista y atenta contra la diplomacia", le dijo Bernatene a Letra P y agregó: "prefiero un enfoque moderado y conciliador; no comparto el liberalismo económico extremo ni "desmantelar programas sociales que afectan a sectores vulnerados".

Ambos cabezas de listas discrepan sobre la figura del presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau. Bernatene sostiene que el senador fue elegido por el 80% de los delegados, que debe concluir su mandato hasta que el radicalismo perfile un nuevo liderazgo y que es "respetuoso de las instituciones", Molinari va a fondo y dice que "Lousteau no sabe ocupar su rol" y que desde "el partido más federal, sólo mira a Capital Federal".

Alberto Weretilneck, por sí o por no

Molinari rechaza el "gran acuerdo" con Weretilneck y considera que, si bien fue aprobado oficialmente en el partido, "no cumplió ningún objetivo planteado". Desde esa trinchera juran que el radicalismo tiene una función secundaria y que no coinciden con las políticas de salud, educación y seguridad. "No creo que los radicales estén a favor del desguace del sistema de salud pública", ejemplifica Molinari.

Bernatene, por su parte, promociona el armado provincial y no ahorra laureles para el gobernador. Habla de su "experiencia", su "conocimiento" y su "liderazgo". Dice que la administración "comprende los desafíos y las oportunidades para Río Negro y genera confianza". El legislador, a contramano de Molinari, dijo que "se han podido establecer acuerdos en las políticas públicas y hay un proyecto de desarrollo económico, social y ambiental".

Ambos describen que "la UCR es aliancista" y Molinari avisa que no impondrá armados. "La discusión debe darse en los comités y dialogando con partidos que coincidan en un proyecto de desarrollo", dice. La candidata no ahorra palos y señala que "el oficialismo hizo lo contrario", en referencia al apoyo radical a Weretilneck. Para Molinari, "la crisis de los políticos denominados casta tiene que ver con alejarse de la realidad y la UCR no es ajena a ese proceso".

Del otro lado, Bernatene pone como ejemplo a Juntos Somos Río Negro y dice que "las alianzas se construyen con partidos que reflejen el federalismo y tengan una ideología de centro, pensando en la socialdemocracia". También el legislador valora al partido ARI.

El futuro de la UCR de Río Negro en primera persona

Molinari le dijo a este portal que se siente interpelada por la "socialdemocracia de Raúl Alfonsín" y que está "a favor de la libertad económica, pero con un Estado fuerte, presente, que promueva la igualdad y la transparencia". Bernatene reconoció que Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen "fueron dos criollos comprometidos" y que se identifica más con el pensamiento del primero porque "desde la fundación del partido luchó contra la centralización del poder".

En ese sentido, la presidenta del comité de Viedma dijo que la "UCR rionegrina debe abrirse al diálogo y convocar a todos los afiliados para generar un proyecto alternativo de gobierno en la provincia", aproyado en los "intendentes que tienen excelentes gestiones, en las personas formadas y que están preparadas para conformar una opción seria".

En tanto, el legislador le dijo a este medio que "la UCR necesita un programa que tenga el propósito de revitalizar al partido con la participación de los militantes, con lazos internos y externos y con herramientas tecnológicas".

Mientras Molinari promete "terminar con los ismos" y lo que lamó "las listas negras" para "diseñar un partido dinámico, representativo y que unifique una voz fuerte con diálogo"; Bernatene ofrece su "capital político construido" y su "capacidad intelectual para promover una militancia activa, moderna y una organización participativa, inclusiva y orientada al desarrollo".