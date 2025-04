Con un centro a Leandro Zdero, los gobernadores de la Región Litoral se plantan contra la economía de Milei

En estricto off the record, una figura cercana a un gobernador reconoció que el factor electoral incidió en la designación del Centro de Convenciones Gala, en Resistencia, como sede. Otra fuente no lo confirmó, pero tampoco lo desmintió. Casualidad o causalidad, la foto de los gobernadores litoraleños rodeando a Zdero fue leída como un espaldarazo de cara a su desafío. Vale recordar que el primer mandatario chaqueño logró un acuerdo con La Libertad Avanza para incluirlos en su alianza y así unificar el voto no peronista, por lo que es una apuesta más que fuerte.