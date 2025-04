Con la interna en llamas, Mario Secco abre el paraguas y empuja una alianza electoral kicillofista

Dirigentes nucleados en el MDF dijeron a este medio que trabajan bajo la hipótesis de una posible ruptura con el cristinismo y La Cámpora. La idea del kicillofismo es tener el armado en el territorio, el aparato logístico y administrativo preparado para el caso de que no se logre la unidad. Si finalmente hubiera unidad, la estructura se adaptaría a la negociación.

Por eso, los movimientos del kicillofismo en el territorio se intensificaron en las últimas semanas con encuentros, actividades y comunicados del MDF en las secciones electorales Segunda, Quinta y Sexta.

En una jornada de intenso debate político y democrático, la Asamblea del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires votó, por más del 70% de sus congresales, constituir la Alianza con los partidos políticos que integren el espacio del @MOVIMIENTODAF que conduce @Kicillofok. pic.twitter.com/tmw76j9bq7 — Frente Grande PBA (@FGBuenosAires) April 27, 2025

Secco cuenta con una herramienta clave para ofrecerle a Kiciilof: el sello del Frente Grande. El partido es uno de los más grandes a nivel nacional y fue uno de los cinco que conformaron Unidad Ciudadana, el nombre de la alianza por la que se postuló CFK en 2017 cuando dejó el PJ en manos de Florencio Randazzo.

Secco no descarta tampoco ser candidato testimonial en la próxima elección en su distrito. Así lo afirmó semanas atrás en la previa de una reunión de intendentes con Kicillof. Lo que no hará es cortarse solo: “Hay un espacio, un gobernador y un proyecto que se arma entre todos y Mario no va a tomar ninguna iniciativa individual”, distinguió alguien de su entorno.

Batalla a cielo abierto en Diputados

La beligerancia entre este sector y el cristinismo volvió a exponerse a cielo abierto este lunes durante el tratamiento de la suspensión de las PASO en la Cámara de Diputados, cuando la diputada Susana González, que responde a Secco, increpó a los sectores que responden a CFK por no haber concurrido ante el llamado de la Junta Electoral para discutir los plazos electorales.

“Lamento que mi bloque actúe como bloque de la oposición para que le vaya mal al gobernador Kicillof”, lanzó la legisladora en un encendido discurso que deja al oficialismo al borde de la ruptura. Un rato después, el camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque Unión por la Patria (UP) le respondió: "Hipócritas", les revoleó.