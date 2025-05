La Pampa: Karina Milei intenta reordenar a control remoto la interna de La Libertad Avanza

Karina Milei movió de nuevo los hilos en La Pampa para reordenar el sello de La Libertad Avanza , después de que una primera intervención en ese sentido no tuviera final feliz. La expectativa es que el triunfo del 18M en las elecciones porteñas facilite la aceptación de sus directivas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1921370672904712641&partner=&hide_thread=false LLA en #LaPampa no quiere que la interna del PJ monopolice la agenda y hace su propio juego



Las movidas que en estas horas protagonizan Matzkin, Ravier y un puñado de referentes aliados movieron el avispero del espacio libertario



@JPGavazzahttps://t.co/Li1r9pUN29 — LETRA P (@Letra_P) May 11, 2025

Ravier es docente y número dos de la Fundación Faroque comanda Agustín Laje. Además, da clases en la pública Universidad Nacional de La Pampa. Su lugar es Santa Rosa.

Es el candidato preferido de Javier Milei, según se da por hecho en los círculos libertarios, pese a que en su momento tuvieron furiosos cruces en las redes sociales, donde el presidente, que todavía no lo era, lo maltrató sin medias tintas.

Ravier quiso ser candidato a diputado en 2023 y no pudo porque el partido estaba flojo de papeles. No hizo olas, pero por lo bajo resuena el resentimiento por la conducción partidaria de ese momento, que estaba a cargo de Luciano Ortiz y no hizo los deberes a tiempo.

Haciendo pie en el norte rico de La Pampa

Ravier-Patterer ahora se muestran como parte de un mismo equipo, que concretó esa cumbre en General Pico y prepara un replay en Ingeniero Luiggi, otra localidad del norte más rico.

El encuentro, intencionalmente reducido, se hizo en el Hotel Pico. Un detalle político habilita la comidilla: es el sitio que en 2022/2023 había elegido para sus juntadas el denominado Grupo Hotel, que pretendía amuchar a distintos sectores de la oposición antiperonista pampeana.

hotel pico la libertad avanza.jpeg La cumbre libertaria en General Pico, segunda ciudad de La Pampa, bastión peronista, pero también cuna de sus internas más feroces.

Formaron parte de esa movida el ahora diputado Maximiliano Aliaga, que era del PRO pero terminó en Comunidad Organizada; el exintendente de Santa Rosa Leandro Altolaguirre (UCR); y otras figuras del PRO como la exdiputada de General Acha Adriana Leher, el empresario Luis Bertone y el exdiputado de Realicó Darío Casado.

Ravier y Patterer vienen levantando puentes lo menos visibles que pueden en un contexto en el que la dirigencia pampeana de LLA sale a la luz por constantes desencuentros, acusaciones, dimes y diretes que llegan a lo bizarro. La propia apoderada del partido, Victoria Rambur, llegó a definir la situación como "un cachivacherío".

Perciben, además, que si no acomodan los tantos, ese río revuelto puede ser ganancia de pescadores. Martín "El Facha" Matzkin, mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y con el que no han entablado diálogo directo, tiene la expectativa de desembarcar como un ordenador y ser candidato en las legislativas.

Elecciones: los ruidos del "cachivache"

Rambur, que era apoderada local de LLA, fue desplazada del cargo después de las declaraciones en las que revelaba el "cachivache" de LLA y acusaba directamente a Petterer de haber fracasado en su intento de ordenar al partido. El que le soltó la mano fue Ortiz, que es delegado en el PAMI local y tiene la lapicera partidaria, pero es a su vez enemigo íntimo de Patterer y de Nicolás Boschi, otro dirigente fundacional, que tiene cargo en la ANSES.

Para completar el ruido, en la misma movida Ortiz designó a cargo de la Junta Electoral a Omar Cayre, que fue abogado defensor de Luis Baraldini, jefe de Policía en La Pampa durante la dictadura, condenado por delitos de lesa humanidad, carapintada histórico cercano a Luis Seineldín y conspirador contra Evo Morales en Bolivia.

ortiz-ravier.jpeg Adrián Ravier junto a Luciano Ortiz, que es el presidente de LLA en La Pampa pero concluye su mandato el 16 de junio. Relación tensa.

Ortiz quiere ser candidato a diputado y por eso abrió un local céntrico para darle plataforma a esa postulación soñada, pero en principio no tiene palenques donde rascarse.

Recuperó la presidencia partidaria en un proceso lleno de ruidos y polémicas, ya que había sido desplazado en un congreso que empoderó a Patterer, pero el opaco juez federal Juan José Baricmetió la cola y determinó que había irregularidades y le devolvió la presidencia a Ortiz. Ese cargo tiene fecha de vencimiento y Karina lo sabe: el 16 de junio termina el mandato. Pasarán cosas.

Rambur y otros dirigentes en general sin experiencia y de limitada representación, pero en general del interior de la provincia que se siente ninguneado, armaron una llamada "tercera posición" que fustiga tanto a Ortiz como a Patterer & Cía bajo la acusación de que son la misma casta con distinto color.

La regla de Karina Milei: listas puras

El karinismo pretende para La Pampa aplicar su regla de listas puras. La UCR hace todo para diferenciarse y en La Pampa ya es parte de otro universo. El PRO está desorientado sin saber qué trole hay que tomar para seguir. El diputado Martín Ardohain sigue tirando centros, una y otra vez ninguneados, para que el amarillo se tiña de violeta.

pro en san martin.jpeg El encuentro del PRO de La Pampa, este sábado en la sureña San Martín: abrien la puerta a cualquier alianza, pero LLA piensa en listas puras.

Este sábado el encuentro partidario del PRO pampeano, con presencia de todos los popes, menos de Carlos Javier Mac Allister que anda por Europa, abrió la puerta a cualquier alianza y advirtió que presentará candidaturas propias tanto en las legislativas de octubre como en 2027. El documento final llamó a crear "un frente junto a los espacios que deseen participar".

La Libertad Avanza de La Pampa mira esas poses con una sonrisa torcida. El PRO pampeano es el partido que más tiene para perder: concluye el mandato de Martín Maquieyra como diputado y renovar esa banca se le hace cuesta arriba. También el PJ y la UCR ponen en juego los escaños de Varinia Marín y Marcela Coli, respectivamente, pero en esos casos tienen reales chances de conservar la representación.