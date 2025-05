La oposición volverá a pedir una sesión para subir jubilaciones y por el Libragate, pero se demora la AGN

El fracaso de la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles no fue suficiente para doblegar a la oposición , que intentará otra vez abrir el recinto el 4 de junio. Ese día buscará aprobar un aumento de las jubilaciones y activar la comisión investigadora del caso $Libra. La elección de la AGN, quedará postergada.

Los bloques que pidieron la sesión son Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (UCR crítica) y la izquierda. La Coalición Cívica no firmó, molesta por el reparto de lugares en la AGN, aunque luego aceptó bajar al recinto. Sólo pidió dejar para el final de la sesión la votación de los auditores.

La oposición tiene confianza en conseguir el cuórum dentro de dos semanas, porque este miércoles no estuvo tan lejos: faltaron cuatro bancas y, al menos, dos iban a ocuparse si eran decisivas. Una era la del larretista Álvaro González . Algunas ausencias podrían evitarse en 15 días.

Si hay sesión, es casi un hecho el acuerdo para aumentar las jubilaciones un 7,2% y el bono a 115 mil pesos (es de 70 mil). No hay consenso para aprobar la moratoria previsional, pero sí podría haberlo para reemplazarla por una prestación proporcional para la vejez. Estos temas se tratarán junto a la emergencia en Discapacidad.

Es que en las conversaciones habrían intervenido Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Y hasta hubo alguna gestión subterránea con Facundo Manes y Martín Lousteau (DPS), con la intervención de Daniel Angelici. Nadie sabe bien qué consiguieron. Esta rosca no funcionó y quedará para más adelante. El temor de lo oposición es que Milei complete la AGN por DNU.

La oposición, negocia

Como explicó Letra P, fue clave para bloquear la sesión las tres ausencias de referentes de Córdoba que integran la bancada Encuentro Federal, quienes habían confirmado ante sus pares que no faltarían y no cumplieron.

Los bloques que citaron a la fallida sesión tuvieron una reunión después del fracaso y surgieron algunas historias para explicar le fracaso. La principal fue una presunta reunión de Martín Menem con gobernadores este martes, para bajar el cuórum, que habría tenido efecto.

Aun así, los encargados del poroteo identificaron ausencias que se pueden evitar en dos semanas, sobre todo porque, aún sin pruebas, presumen que la negociación por cargos en la AGN conspiró contra el cuórum.

“Quisimos meter cinco goles y no hicimos ninguno”, era la frase repetida entre los que ocuparon sus bancas. UP tuvo dos faltazos de Catamarca y cuatro de Santiago del Estero, dos provincias con gobernadores que suelen ayudar a la Casa Rosada.

Los santiagueños justificaron su ausencia en una demora en los vuelos y arribaron con el horario cumplido. No explicaron por qué no viajaron el día anterior, junto a sus coterráneos. UP tuvo tres faltazos que resultaron decisivos: Eugenia Alianello (Chubut), Roxana Monzón (Buenos Aires) y Natalia Zabala Chacur (San Luis).

Alianello aludió a problemas de salud, Monzón está de viaje y la puntana no explicó qué le pasó, aunque se especula que su silla vacía es parte de la interna del PJ por la AGN, debido a que el sector que apoyó al gobernador riojano Ricardo Quintela en el PJ, el año pasado pidió un auditor para Jorge Yoma.

Sin ese tema en el itinerario, en la próxima sesión este trío peronista no deberían faltar para votar los dictámenes sobre jubilaciones. Otra ausencia por causa mayor fue la de Vilma Ripoll, de la izquierda, por temas de salud.

La presión a gobernadores se sintió fuerte. En DPS aportaron ausencias los radicales Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). Hizo su aporte para la Casa Rosada Ignacio Torres (Chubut), quien curiosamente este miércoles dejó sus dos bancas vacías: la de Jorge Ávila (EF) y Ana Clara Romero (PRO). El partido amarillo mantuvo su compromiso de no dar cuórum, pero si la sesión arranca, en 15 días habrá libertad de acción.

Menem lo hizo

Las ausencias de referentes de gobernadores, que se repitieron casi sin excepciones (los únicos no peronistas que aportaron votos fueron Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Maximiliano Pullaro, Santa Fe), fueron parte de una fuerte presión de Menem que dio sus resultados.

En la oposición estiman que el riojano quiere bloquear como sea la investigación legislativa del caso $LIBRA, que este miércoles tuvo avances en la justicia de New York. Menem ya dio muestras de estar dispuesto a todo para que no se hable del tema en el Congreso: hace un mes cambió la composición de los bloques y dejó la comisión empatada en 14, para que no pueda funcionar.

Para activarla, la oposición quiere votar autoridades en el recinto, una posibilidad que Menem niega: asegura que no está prevista en el reglamento de la Cámara. En la reunión de labor parlamentaria hubo mucha discusión por ese tema. Silvana Giudici (PRO) fue la encargada de defender las posturas oficiales. Oscar Carreño (EF) iba a ser el encargado de pedir una moción para elegir autoridades de la comisión. Menem le dijo que iba a exigir dos tercios.

El cordobés es uno de los mencionados para presidir la investigación, que si se activa recibirá testigos, oficios y hasta podría promover un viaje a New York que les permita a los diputados conocer los detalles de la causa.

Democracia Para Siempre quiere la presidencia de la comisión y propone al formoseño Fernando Carbajal, que no pasa el filtro de UP. La coalición cívica tiene como candidato a Maximiliano Ferraro. El debate volverá en junio. O al menos habrá otro intento.