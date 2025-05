Sigue la guerra CFK vs. Axel Kicillof, pese a que ambos consideran que la unidad es imprescindible

La elección porteña funcionó como una cuña en la interna y metió presión sobre el gobernador, padre del desdoblamiento de las elecciones. El cristinismo aprovechó los resultados para reafirmar su postura contra la separación de las elecciones provinciales y nacionales dispuesto por el gobernador. “La elección debía ser el mismo día que la nacional”, repitieron voces cercanas a la exmandataria.

Un gesto de CFK

Pese a todo, surgieron señales de distensión. Consultada por Letra P, una fuente del entorno de CFK con base en el Instituto Patria subrayó que la principal lectura de los comicios en la Ciudad no pasa por el desdoblamiento bonaerense, sino por la “necesidad de unidad”.

“La unidad sirve y hay que lograrla”, aseguró, citando declaraciones de Teresa García, presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria (UP), quien expresó: “Deseo una foto de Cristina y Axel el 7 de septiembre”. Esa frase alimentó versiones sobre una posible imagen conjunta antes del cierre de listas.

En el círculo íntimo del gobernador fueron tajantes: “Una foto entre Axel y Cristina no sucede porque ella no quiere. Cuando ella cambie de parecer y convoque a Axel, se hará”. Según esta fuente, Kicillof llamó a la expresidenta, pero fue derivado a dialogar con Máximo Kirchner, algo que cumplió. “Los únicos que seguimos trabajando por la unidad somos nosotros”, aseguró alguien de la mesa chica del gobernador.

En el campamento de la expresidenta insisten con que, “en cada reunión, Cristina plantea la necesidad de la unidad”. No obstante, dentro del cristinismo hay voces más duras que pretenden una confrontación más fuerte con el gobernador. “Si quiere la unidad, que se alinee”, desafía un dirigente de La Cámpora.

Axel Kicillof Andrés Larroque Carlos Bianco marcha cgt.jpg Axel Kicillof y su equipo de gobierno en la marcha de la CGT. Foto: Pilar Camacho.

Axel Kicillof, jefe en Buenos Aires

La tropa del mandatario insiste con que la unidad no será posible si no se respeta el rol institucional y político del gobernador. “Hay que apuntalarlo y no desgastarlo”, afirmó el ministro Andrés Larroque, quien también advirtió sobre “declaraciones que no ayudan”, en referencia a los dichos del diputado massista Rubén Eslaiman.

Aunque las críticas al gobernador fueron duras, el massismo realizó un llamado a la unidad desde sus redes sociales: “Unidad es tirar todos para el mismo lado. El país se construye escuchando más y dividiendo menos. Argentina necesita de todas y todos”.

El titular de Desarrollo para la Comunidad marcó la cancha, además, con la candidatura de CFK en la Tercera sección. “Me parece que tiene que haber una estrategia elaborada por el conjunto, no son decisiones unilaterales, evidentemente eso puede generar algún tipo de dificultad”, afirmó a radio El Destape.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FrenteRenovador/status/1924909350558076947&partner=&hide_thread=false UNIDAD ES TIRAR TODOS PARA EL MISMO LADO.



El país se construye escuchando más y dividiendo menos, porque Argentina necesita de todas y todos.



Sigamos construyendo futuro. pic.twitter.com/qlBmuz6jcb — Frente Renovador (@FrenteRenovador) May 20, 2025

Las próximas apariciones públicas de las dos figuras centrales del conflicto podrían aportar definiciones. La expresidenta hablará el 25 de mayo en un acto con personalidades de la cultura. En tanto, el gobernador encabezará el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro el próximo 31 de mayo, tras la reprogramación por lluvias.

La cuenta regresiva hacia el cierre de alianzas electorales sigue corriendo. Mientras tanto, la unidad peronista sigue siendo más un anhelo que una certeza.