Reelecciones: Axel Kicillof no pone los votos y se calienta aún más la interna del peronismo

La interna del peronismo vuelve a recalentarse y corre peligro la sesión de este jueves en el Senado bonaerense para tratar las reelecciones indefinidas para cargos legislativos, un proyecto redactado por el intendentismo cristinista, que no será apoyado por el espacio que responde a Axel Kicillof , quien redobló la apuesta y busca incluir el beneficio para intendentes.

La semana pasada la cámara alta convocó a una sesión especial con el único objetivo de tratar este asunto, por lo que parecía que el kirchnerismo tenía las manos para darle curso. No obstante, en las últimas horas, un puñado de legisladores que responde al mandatario avisó que no acompañará esa iniciativa y presentó otra que incluye las reelecciones de jefes comunales. Otra vez, el cruce de proyectos sobre el mismo tema hace detonar la interna.

El bloque de UP en el Senado está compuesto por 21 apellidos: 16 responden a CFK , tres a Kicillof, uno a Sergio Massa y uno a Juan Grabois . Según el poroteo que se insinúa en la previa, al peronismo le faltan ocho manos para conseguir el cuórum (se precisan 24) y darle tratamiento al proyecto que presentó el senador Luis Vivona , un hombre del intendente Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

Pedro Borgini y Ayelén Durán son del espacio kicillofista y no estarían para acompañar. La senadora presentó una propuesta el mismo día que se convocó a sesionar para ampliar ese texto e incluir la reelección para intendentes, algo que los jefes comunales del MDF le vienen pidiendo con insistencia a Kicillof.

La negativa de la oposición

En los bloques opositores del Senado sólo hay uno que podría respaldar el proyecto del cristinismo que se debatiría el jueves. Unión Renovación y Fe podría prestar dos de sus tres manos y se sentaría a dar cuórum sólo si UP llega a un acuerdo interno y se presentan sus 21 representantes.

Senadores bonaerenses Kikuchi y Vargas.jpg Silvana Ventura, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, del bloque dialoguista.

En la UCR y el PRO predomina el rechazo, aunque algunos senadores amagan con abstenerse o no presentarse porque comparten la idea de que las candidaturas no tengan restricciones. Para no votar contra sus propios bloques o contra sus voluntades, tomarían ese camino del medio.

La interna sin fin en la Legislatura bonaerense

La jugada del kicillofismo respecto de un proyecto presentado por el kirchnerismo no es nueva. Hace un par de semanas, cuando la conducción del bloque que responde a CFK y parte de la oposición habían acordado tratar en Diputados un fondo para los municipios, Kicillof envió un mega paquete que incluía ese ítem, pero con un pedido de endeudamiento y la prórroga de emergencias que hizo caer el tratamiento en la cámara baja. Aún no se discutió.

bloque up.jpeg El bloque del peronismo en Diputados. Facundo Tignanelli (CFK). Susana González (Axel Kicillof).

Este lunes la historia se repitió con la convocatoria a sesionar el proyecto de Vivona y el ingreso del texto de Durán, que ahora hace tambalear la sesión del jueves. La semana pasada, CFK recibió a un grupo de intendentes de ambas tribus para hablar sobre el tema, reunión en la que la expresidenta dijo que no iba a poner trabas para que avanzara, aunque prefería discutir primero el tema legisladores, teniendo en cuenta que los mandatos vencen este año. Las intendencias recién caducan en 2027, por lo que podría discutirse más adelante.