La oposición se une contra el DNU que habilita a Javier Milei a renegociar deuda sin control

“Si los radicales y Encuentro Federal están en contra, se va a derogar. Lo ideal es que la embestida la inicien ellos”, contó a Letra P un diputado de UP que participó del debate. Por la noche, los bloques de UP del Senado y Diputados convocaron a una conferencia este miércoles a las 15 para expresar su rechazo al DNU 846.

"La peor deformación de los DNU es que se usen para sortear la falta de mayorías parlamentarias. Eso lo hace un instrumento no de emergencia, sino imperial", cuestionó el puntano. Si bien el tema no se conversó en la reunión de la bancada UCR de este martes, puede servir para lograr la unidad luego de división plasmada la semana pasada.

La deuda de Javier Milei

En Encuentro Federal, el variopinto bloque que preside Miguel Pichetto, hay una mayoría dispuesta a derogar el DNU 846, según surgió luego de una reunión que tuvieron este martes. Y van más lejos: también acordaron avanzar con el tratamiento de proyectos de ley que limiten el uso de los decretos.

Hay varios presentados de miembros de la bancada, como Margarita Stolbizer y Oscar Carreño, que en todos los casos impiden que un DNU pueda aplicarse si sólo es validado por una cámara. Es lo que ocurre con la regulación actual: los decretos rigen mientras no sean rechazados en ambos recintos del Congreso, tal como ocurrió con el firmado por Milei que aumentó en $100 mil millones los fondos de la SIDE.

De esta manera, con la anuencia de una cámara, los gobiernos pueden tomar medidas sin necesidad de sancionar leyes. En la UCR coinciden en restringir el uso de los decretos y tienen proyectos presentados en ese sentido. En el Senado, Carolina Losada, propuso que los DNU se deroguen en forma automática si en seis meses no son considerados en ninguno de los recintos.

En UP están dispuestos a dar los votos para cualquiera de estos iniciativas y así lo expresarán en la conferencia de este miércoles. Cómo todavía no fue enviado al Congreso, el DNU 846 aún no puede ser tratado en el recinto. Hay un plazo de diez días hábiles para que se debata en una comisión bicameral de trámite legislativo.

Renegociar sin límites

El DNU 846 permite al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, renegociar deuda sin límites, a partir de un retoque al decreto 331/2022, firmado por Martín Guzmán, que permite sólo hacerlo en la misma moneda. Con esta modificación, Quirno podrá recibir bonos en dólares y entregar papeles en pesos, o al revés.

Además, se deja estas operaciones fuera de los límites del artículo 65 de la ley de administración financiera, que restringe las renegociaciones de deuda a mejores plazos, intereses o montos. "Lo que quiere hacer el Gobierno es pedir un préstamo grande a cualquier tasa porque sino el país entra en default", es el diagnóstico de un diputado de UP al salir de la reunión de bloque.

El otro cambio es en el FGS, al que el DNU permite tener hasta 70% de su cartera en títulos públicos, cuenten o no con garantías. Hasta ahora, ese límite era del 50%. Fue una de las disposiciones que tenía la ley ómnibus y no pasó el filtro del Congreso. Ahora Milei la aplicó por decreto.