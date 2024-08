Dolarización: quién es el megaempresario peronista cordobés que se subió al dólar Diarco

“Dicen que soy kirchnerista. Yo primero soy, he sido, de Perón. Perón, Perón, Perón. Después, me conoció Evita cuando era chico. Después, conocí a Menem; lo acompañé en su campaña. Después, acompañé a Kirchner; todas las noches me llamaba. Ahora estoy cerca de Larreta. ¿Qué quiere que haga? ¿A quién quiere que vote? ¿Al que me cierra el Orfeo? ¿Al que me pone un impuesto a los pases indebidamente? ¿A los que se pasan por donde quieren el Estado de Derecho?”, repasaba Bugliotti con su voz áspera las simpatías políticas a lo largo de su vida en FM Sol de Río Tercero en abril de 2023, tras mostrarse con el entonces precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.