La oposición confía en los gobernadores para tener cuórum en una sesión que Javier Milei quiere evitar

Facundo Manes, con sus pares Pablo Juliano y Jorge Rizzotti (DPS). Mira Germán Martínez (UP). Referentes de la oposición, claves para que avancen proyectos sobre Garrahan y universidades.

A diferencia de otras fallidas sesiones, esta vez en Unión por la Patria, Democracia Para Siempre (DPS) y Encuentro Federal no hay sospechas de que pierdan votos por presión de mandatarios. Habría influido la negociación por fondos con la Nación, que sigue trabada. La Coalición Cívica y la izquierda completan la sociedad opositora que viene complicando a la administración de Javier Milei en las votaciones.

De haber cuórum, los proyectos sobre universidades y emergencia pediátrica no se aprobarían, sino que se emplazará a la comisión de Presupuesto para que tengan dictámenes definitivos y vuelvan al recinto para su aprobación.

El mismo objetivo tendrá el grupo de diputados de Córdoba con los expedientes que proponen eliminar las retenciones, incorporados al temario por su pedido. Será sólo una actuación de recinto: UP y La Libertad Avanza informaron su rechazo a estos proyectos cuando se debatieron en comisiones.

Presión por universidades

La sesión fue pedida hace 15 días por DPS, un bloque de la UCR crítica que integran Facundo Manes y miembros de Evolución, la línea de Martín Lousteau. Hay dos proyectos que pueden aprobarse y enviarse al Senado: el juicio por jurados -que obliga a magistrados a vestir toga y usar martillo- y los límites al uso de decretos de necesidad y urgencia, sobre lo que no hay acuerdo en la oposición.

Ocurre que hay varios dictámenes, firmados el año pasado. El texto mayoritario tiene respaldo de UP, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y DPS: establece que los decretos perderán vigencia "en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación". Además, señala que en caso de que los DNU sean firmados fuera del período ordinario de sesiones, las cámaras podrán tratarlo igual sin esperar un llamado a extraordinarias del Poder Ejecutivo.

En este tema, la Coalición Cívica y la UCR están juntos: firmaron un despacho para no poner plazo de caducidad para los DNU, por considerar que no es una restricción que existe en la Constitución, como sí ocurre en otros países. Como este tema está al final de la sesión, una alternativa que evalúan algunos bloques opositores es dejar la sesión sin cuórum si no hay acuerdo sobre un texto final.

La convocatoria de DPS tiene otros proyectos que sólo buscan acelerar su debate en comisión, como el cambio del huso horario, beneficios a pymes y la ley de salud cerebral. En ningún caso significarán arduos debates, por lo que se estima que la sesión no debería ser tan extensa.

Final abierto

UP, para dar cuórum, pidió otra sesión a las 14.30, que tiene en el temario decretos que busca derogar, como las facultades delegadas para disolver institutos culturales, transformar el Banco de Datos Genéticos, aprobar el régimen de excepción a la marina mercante o cambiar los organismos judiciales. También propone tratar la reforma del régimen penal tributario y la derogación del decreto 690 de 2020, que reguló el mercado de las telecomunicaciones.

El plan del peronismo es pedir que sus propuestas se traten cuando esté agotado el temario, aunque las expectativas de imponerse son pocas. LLA buscará evitar el cuórum, porque la sesión abierta, ya no puede controlar a los aliados que tuvo este año, como detalló Letra P.

1747842960250521008.jpg Germán Martínez (UP) habla con Nicolás Massot, de Encuentro Federal, claves para la sesión de jubilaciones.

Se trata del PRO, UCR y partidos provinciales, molestos por los armados locales de La Libertad Avanza. El 4 de junio no ayudaron con el cuórum, pero con la sesión iniciada no se sumaron al rechazo o en algunos casos hasta votaron a favor de mejoras en jubilaciones y la emergencia en Discapacidad.

Este miércoles, la UCR y el PRO llegan con un dictamen propio sobre la emergencia pediátrica, que la declara por un año y no por dos, como el resto de la oposición. También crea un nomenclador para definir los costos de las prestaciones. Es por eso que se especula que muchos radicales podrían ayudar con el cuórum.