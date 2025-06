Diputados: estalló la interna de la oposición y los residentes del Garrahan presionan para sostener la sesión

La oposición más dura contra Javier Milei hará este miércoles el último intento para avanzar con proyectos que complican al Gobierno, pero la coordinación no está nada fácil: hay dos pedidos para abrir el recinto y algunos gobernadores se resisten a colaborar. Preocupados, los residentes del hospital Garrahan salieron a pedir que no dejen pasar la oportunidad.

Este lunes, Unión por la Patria (UP) pidió otra sesión para las 14.30, con un temario que incluye decretos que buscan derogar, como las facultades delegadas para disolver institutos culturales, transformar el Banco de Datos Genéticos, aprobar el régimen de excepción a la marina mercante o cambiar los organismos judiciales.

Las opciones de la oposición

Las autoridades de UP habían intentado el viernes incluir estos temas en la convocatoria de las 12 del miércoles, pero DPS, conducido por Pablo Juliano, se negó a avalar una ampliación, a riesgo de quedarse sin nada. Como sólo miembros de ese bloque y de la UCR solicitaron la sesión, son los únicos autorizados a agregar temas.

No fue el único problema logístico de la oposición: los referentes de Córdoba que integran Encuentro Federal exigieron incluir proyectos para eliminar las retenciones a las exportaciones, que ni siquiera tienen cuórum. Se trataron en comisiones, pero no hubo consenso por el rechazo de La Libertad Avanza y UP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1939116946420871621?t=mVHJWeGI8642av52Row13g&s=19&partner=&hide_thread=false MENDOZA - Muchos niños mendocinos fueron tratados en el Garrahan. Les pedimos a sus representantes que este miércoles estén donde deben estar. Den quórum.#LeyDeEmergenciaPediátrica #2J #FuerzaGarrahan@Lilipaponet pic.twitter.com/BEqU8gN2Oh — Residencia Pediatria Garrahan (@ResisGarrahan) June 29, 2025

Los conducidos por Juliano se reunían este lunes por la noche para decidir si aceptaban el pedido de los cordobeses, quienes también están entre la espada y la pared: liderados por el diputado Carlos Gutiérrez -cercano a Juan Schiaretti-, la semana pasada anunciaron que apoyarán el reclamo de los rectores universitarios. Si dejan las sillas vacías, no lo harán.

La misma acusación caerá a quienes frustren la emergencia pediátrica, que incluye además la garantía de funcionamiento del hospital Garrahan. Este lunes, enterados de los problemas para acordar un temario, los residentes del nosocomio porteño publicaron en las redes sociales la cantidad de pacientes que atendieron por provincia y le acercaron la misma información a cada despacho.

Confían en que de esa manera no habrá tanta cantidad de bancas vacías. Hay dos dictámenes presentados, ambos con el resguardo al Garrahan como denominador común. El de UP, EF y DPS declara la emergencia por dos años, habilita la adquisición directa de insumos y crea un fondo de contingencia para asistir a las guardias pediátricas.

El de UCR y PRO, presentado la semana pasada, fija la emergencia por un año, sin facilitar las compras y con un nomenclador para asistencias pediátricas. Estas bancadas no tienen decidido dar cuórum. Lo definirán este martes.

Los gobernadores de siempre

La llave de la sesión la tendrá la convocatoria de los bloques opositores y la clave son los gobernadores que suelen jugar a dos puntas. El marco, esta vez, es la negociación por el reparto de fondos de ATN y del impuesto a los combustibles, que reclaman los 24 mandatarios y por ahora no consiguen.

Como relató Letra P, el sector más duro, representado por el peronismo, quiere avanzar con proyectos de ley que impongan esta distribución. Se oponen los gobernadores que buscan alianzas locales con La Libertad Avanza, como radicales y algunos partidos provinciales.

Ese juego se verá este miércoles en Diputados. En DPS, convocante de la sesión, temen que no participen sus referentes cercanos a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). En EF vuelven a desconfiar de los alfiles de Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Mientras que, en UP, esta vez, hay más confianza en que no dejarán bancas vacías catamarqueños y santiagueños, quienes supieron boicotear sesiones opositoras por pedido de sus gobernadores, Raúl Jalil y Gerardo Zamora. Un dato: Silvana Ginocchio (Catamarca), firmó el pedido de sesión.

"Es cuestión de ordenarse y hay cuórum. Pero varios tienen que ceder", era el planteo de DPS este lunes. El Garrahan y las universidades, eran motivos suficientes para que nadie pegue el portazo.