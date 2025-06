Jubilaciones y discapacidad: Martín Llaryora, Zamora y Jalil, los gobernadores decisivos para el cuórum

Javier Milei hará el último intento este miércoles para que no haya cuórum en la sesión convocada para tratar mejoras en jubilaciones y declarar la emergencia en Discapacidad. La mira del oficialismo y la oposición está puesta en los gobernadores que frustraron la reunión hace 15 días: Martín Llaryora (Córdoba), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca).

Estos dos últimos tienen sus representantes en Unión Por la Patria y en algunas ocasiones suelen ayudar al Gobierno. En la fallida sesión del 21 de mayo, sus tropas tuvieron presencias parciales y permitieron frustrar el cuórum. En UP hay expectativa de que este miércoles cambien la conducta. Esperan a seis de los siete santiagueños: sólo faltaría por enfermedad José Gómez . Y aseguran que sólo habría una ausencia catamarqueña. No estará el chaqueño Aldo Leiva , quien realiza una recorrida a las Islas Malvinas programada hace tiempo. Es el único excombatiente del Congreso .

Aquella vez, los cordobeses justificaron su faltazo en sus diferencias con los proyectos previsionales y en que estaba en el temario la elección de los tres directores de la Auditoría General de la Nación (AGN), que no es parte de la sesión de este miércoles.

Fuentes cercanas al llaryorismo confiaron a Letra P que la postura que podría prevalecer es la de dar cuórum y en tal caso no plegarse a la votación de los dictámenes previsionales, sobre las que tienen diferencias. No bloquearán la emergencia en Discapacidad, que tendrá miles de manifestantes en la plaza de Congreso, donde se prepara un fuerte operativo de seguridad.

La pelea por las jubilaciones

Como explicó este medio, con el argumento de que el costo fiscal alcanza 1,8% del PIB, Martín Menem inició una presión a gobernadores para que ayuden a bloquear la sesión. Con algunos lo estaba logrando: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), dejarán las bancas vacías.

El radicalismo también promete jugar fuerte con el Gobierno, aunque con fisuras. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco), ordenarán a sus representantes no pisar el recinto.

El bloque UCR,que preside Rodrigo De Loredo, se reunió este martes por la noche y definió no dar cuórum, pero algunos están dispuestos a desmarcarse, como Julio Cobos y Fabio Quetglas. Otro aporte que esperan en la oposición es el de Mario Barletta, un radical con monobloque. En el PRO mantendrá con su política de no bajar al recinto a sesiones que no convocaron. Hay expectativa en la oposición de sumar a la dupla larretista: Álvaro González y Héctor Baldassi.

Si sólo tiene tres ausencias, UP cuenta con 95 votos. Encuentro Federal puede aportar 11 de 16, en el peor de los casos; y DPS 9 de 12. La coalición Cívica (5) y la izquierda (5) tendrían asistencia perfecta. Son necesarios 129 para abrir la sesión. En este escenario, Barletta, el monobloquista peronista Roberto Mirabella; el santacruceño Sergio Acevedo y de los díscolos de la UCR y el PRO serían decisivos. Los partidos provinciales no daban muestra de querer traicionar al Gobierno.

Qué se vota

De haber cuórum, la sesión comenzará con una feroz discusión por la reapertura de la comisión investigadora del caso $Libra: la oposición asegura tener el número para elegir autoridades y fijar un temario. Como la integración quedó empatada entre oficialismo y aliados, la pesquisa nunca empezó.

Luego los bloques convocantes tienen que definir textos finales sobre cada uno de los temas te la sesión, porque hay muchos dictámenes. En jubilaciones, hay 14, divididos en dos órdenes del día: uno sobre incremento de haberes y otro de moratoria.

El primero tiene coincidencia mayoritaria en la suba de 7.2% y en mejorar el bono, que es de 70 mil pesos y podría irse a 115 mil. El sector de Córdoba persiste diferencias y exigen una reforma integral. Podrían retacear los votos, aunque si se abstienen, con la sesión en marcha, ayudan igual.

Sobre la moratoria, sólo UP la quiere votar y si se rechaza prevalecerá alguna de las propuestas de prestación proporcional. La versión es que para ambos temas se usaría como base el dictamen de Nicolás Massot, de EF.

En discapacidad, la referencia es el despacho de Daniel Arroyo (UP), que tiene emergencia hasta 2027 y una indexación de las prestaciones, con retroactividad a diciembre de 2023. Este tema es el que tiene garantía de ser votado por el resto de los bloques. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), sólo implica un gasto de 277.349 millones de pesos.

La Iniciativa también crea una pensión no contributiva por discapacidad para protección social, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Sólo se cortaría el beneficio si perciben ingresos equivalentes a dos salarios mínimos. También se propone un aporte a personas mayores de 70 años.