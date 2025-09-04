ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La Libertad Avanza tiene búnker para el domingo, pero no está confirmada la asistencia de Javier Milei

El oficialismo esperará los resultados en un salón de eventos en las afueras de La Plata. A pesar del augurio de una derrota, Karina Milei sí asistirá.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei, en el búnker de La Libertad Avanza en CABA.

La cúpula de La Libertad Avanza decidió montar en el salón Vonharv, en las afueras de la ciudad de La Plata, el búnker de campaña en el que esperarán los resultados provinciales de este domingo. Si bien está confirmada la presencia de Karina Milei y de las principales figuras libertarias de las listas, todavía no se sabe si irá Javier Milei.

"El Presidente todavía no tomó la decisión", sostienen en la Casa Rosada. Milei se encuentra por estas horas en Los Angeles, donde mantiene una agenda con empresarios locales. Está previsto su regreso al país el sábado para seguir las elecciones del día siguiente.

"Empate técnico", según Javier Milei

Si bien nadie lo quiere admitir en voz alta, la presencia del Presidente en el búnker podría estar supeditada a los resultados que obtenga el oficialismo ese mismo domingo. Luego de las sucesivas derrotas en otras provincias con comicios desdoblados, como Corrientes, Santa Fe y Formosa, en la LLA decidieron tomar con mayor cautela la elección del próximo 7 de septiembre, sobre todo porque se trata de una jurisdicción clave, que contiene el 40% del padrón nacional y que, de alguna forma, oficiará de termómetro político para la competencia nacional del 26 de octubre.

Milei en Moreno 2
Javier Milei, en el cierre de La Libertad Avanza en Moreno.&nbsp;

La incertidumbre sobre lo que ocurrirá en Buenos Aires la dejó en evidencia el propio Presidente, que este miércoles durante el cierre de campaña en Moreno habló de un "empate técnico" entre LLA y el peronismo.

La frase, explicaron en la Casa Rosada, se sustenta en que podrían ganar o perder por apenas dos puntos porcentuales. Sin embargo, dada la complejidad del territorio bonaerense, que está dividido en 135 distritos y ocho secciones electorales, no dan ningún resultado completamente por cerrado.

"Podemos hablar en un empate técnico entre 34 y 36 puntos. Si sacamos eso, incluso quedando por debajo nosotros, tendríamos un resultado que nos permitiría festejar. Distinto sería perder por más de cinco puntos, ahí es otra cosa", sostuvo a Letra P una fuente inobjetable del ecosistema violeta. Ese el margen para calificarla como una "derrota digna".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1963393757203612136&partner=&hide_thread=false

En búnker de La Libertad Avanza, con Karina Milei al frente

Al cierre de esta nota, en la mesa chica del mileísmo confirmaban la presencia de la hermana menor de los Milei, sus ocho candidatos seccionales, y los responsables del armado violeta, como Sebastián Pareja, Alejandro Carrancio y Juan Osaba. Para esta oportunidad, a pesar de haber quedado marginados en el armado de la listas, también asistirá el estratega Santiago Caputo y buena parte de Las Fuerzas del Cielo.

Todos ellos se verán en el coqueto salón de eventos Vonharv, ubicado en la localidad platense de Gonnet. Es la misma locación donde Pareja organizó el primer congreso de LLA de la provincia de Buenos Aires, que tuvo como principal orador al jefe de Estado, y el mismo lugar elegido por Juntos por el Cambio en 2021 para cerrar la campaña de Diego Santilli.

De acuerdo a los resultados que obtengan este domingo, será también la estrategia discursiva que pongan en marcha de cara a los comicios nacionales de octubre. "Sabemos que es difícil ganar, pero si lo logramos nos va a dar un gran impulso para adelante. Pero si perdemos por poco, nos puede servir para movilizar el voto en octubre", analizan en Balcarce 50.

En el Gobierno creen que el ausentismo en esta contienda provincial rondará el 40%, algo que, aducen, podría beneficiar a los municipios administrador por el Partido Justicialista.

