Río Negro: Los nombres que asoman para desafiar el poder de los Soria en General Roca.

Con María Emilia Soria trabajando en su proyección en Río Negro , la oposición ya empezó a moverse en General Roca . El gobernador Alberto Weretilneck bendijo la posibilidad de trabajar en un frente para enfrentar a la familia que gobierna la ciudad desde 2003. La iniciativa había partido del PRO , puntualmente del legislador Juan Martín .

Existe la idea bastante consolidada de referentes de distintos espacios políticos que llevan 23 años mirando la municipalidad desde la ventana de armar un proyecto común. No lo consiguieron en las últimas cinco elecciones, pero en la imposibilidad de reelección de María Emilia, ven una buena oportunidad.

Como ya contó Letra P , el sorismo parece encaminarse a nominar a Carlitos Soria, hermano menor de la intendenta y su antecesor, Martín Soria, para intentar la continuidad de un proceso que se inició con el padre de los hermanos, Carlos Soria.

En el PRO esperan que Juntos Somos Río Negro decida resignar candidato propio y se sume al armado. Juan Martín, presidente del partido amarillo, circunscribió esa alianza al plano local, descartando un avance idéntico en lo provincial. Aunque todavía no lo manifiesta públicamente, el legislador pretende encabezar el proceso y ser el candidato.

No faltan quienes cuestionan su falta de severidad en la crítica a las administraciones soristas y le endilgan una inquietante cercanía a la familia a partir de su pública amistad con el senador Martín Soria .

image Juan Martín, presidente del PRO Río Negro.

Para el legislador provincial, sin embargo, la estrategia para seducir al electorado roquense no pasa por hablar mal de las actuales autoridades, sino por ofrecer una alternativa mejor. “No podemos entrar a un barrio al que los Soria le hicieron el asfalto y le llevaron las cloacas a hablar mal de los Soria”, les dice a sus interlocutores.

Marcial Peralta, un candidato que asoma en La Libertad Avanza

En La Libertad Avanza también se entusiasman con un acuerdo amplio entre todos los sectores opositores. El senador Enzo Fullone oficia de armador y dialoga con dirigentes del espectro ideológico libertario, algunos más orgánicos que otros. En esas charlas surgió el nombre de Marcial Peralta, que podría tener el visto bueno del precandidato a gobernador hoy libertario Aníbal Tortoriello.

De origen radical, Peralta integró los equipos de gobierno de Pablo Verani hasta 2003 y luego de Miguel Saiz hasta 2011, en distintas funciones vinculadas a las áreas de Hacienda, Gobierno y Seguridad. Abogado y docente, desde 2011 trabaja en el sector privado. Actualmente, asesora empresas petroleras, frutícolas y de seguridad.

Peralta está entusiasmado con liderar un espacio amplio que se encuentra en construcción. Sin embargo, prefiere no adelantarse en relación a su posible candidatura. Considera que destronar al sorismo es posible, pero para eso deben concursar todos los espacios políticos que compartan el objetivo.

“No pienso en la candidatura, es muy pronto, pero sí estoy trabajando para formular una buena propuesta para generar un cambio en la conducción de la ciudad”, dijo a Letra P al ser consultado para esta nota.

El camino de Andrés Barresi

Otro dirigente que ve con buenos ojos un cambio en General Roca es Andrés Barresi. Ingeniero Químico, con formación en Estados Unidos, ya fue candidato a intendente por Juntos Somos Río Negro en 2019, logrando el 31% de los votos, 25 puntos por debajo de María Emilia Soria.

Entre los entusiastas de Barresi se plantea, en principio, la posibilidad de integrar un proyecto provincial que sea portador de un cambio. Atrás quedó la relación del ingeniero con el oficialismo liderado por Weretilneck. Había sido funcionario desde 2017 y hasta octubre de 2020, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico provincial.

Andrés Barresi y Arabela Carreras en la campaña 2019 Andrés Barresi y Arabela Carreras en la campaña 2019.

De cualquier forma, no se descarta que pueda liderar una opción más en la elección roquense del año que viene. Por ahora, lejos de posibles alianzas con el PRO, JSRN o LLA.

Dos que avisan que no juegan

Dentro de Juntos Somos Río Negro hay un apellido recurrente cada vez que se avecina un proceso electoral municipal en General Roca. Es el del actual jefe de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia, Alejandro Palmieri. Exsecretario de Hacienda en las administraciones de Carlos Soria, exministro de Economía de la provincia y exvicegobernador de Arabela Carreras, el “Patón” siempre evadió la candidatura. Y esta vez, no será la excepción. Afincado en Viedma, no tiene planes de volver a Roca en lo inmediato.

Otro nombre pesado del oficialismo provincial es el legislador Fabián Zgaib. Luego de varios años fuera de la ciudad por sus roles institucionales provinciales en la obra social Ipross y como ministro de Salud, volvió a participar de la cotidianeidad roquense a partir de su asunción como vicepresidente del Deportivo Roca.

Fabián Zgaib abrazo con Weretilneck Fabián Zgaib cin Weretilneck y Pesatti en la Legislatura de Río Negro.

Sus responsabilidades como legislador provincial le permiten darse un tiempo para involucrarse en la vida institucional de este club que tiene un significado simbólico muy importante. Desde la institución naranja salieron dirigentes de la talla del ex gobernador Pablo Verani.

Zgaib atribuye el surgimiento de su nombre como candidato potencial a haber levantado el perfil por su rol en el “Depo”. Sin embargo, no aspira a liderar el proceso electoral desde la oposición.

La discusión 2027, lejos de 2023

Lo que aparece como una experiencia a no repetir para la oposición es la multiplicidad de opciones que tuvo el electorado en 2023. En esa ocasión, en la que María Emilia Soria reeligió con el 60% de los votos, hubo seis candidatos divididos en once partidos o alianzas políticas.

Referentes del PRO, LLA y Juntos Somos Río Negro coinciden en que la única posibilidad de mostrarse competitivos frente al apellido de mayor peso en la historia institucional de la ciudad es sin divisiones. Al electorado, piensan, hay que darle una sola opción opositora y dejar que el desgaste lógico de un oficialismo que supera las dos décadas haga el resto.

emilia_soria_triunfo.jpg Con la oposición dividida, María Emilia Soria ganó con el 60% de los votos en 2023.

En la última elección, el candidato más competitivo era el ministro de Producción de la provincia, Carlos Banacloy. Representó a cinco partidos, que llevaron listas propias de concejales. Fueron Juntos Somos Río Negro, el Movimiento Patagónico Popular, el Movimiento de Apertura Democrático, la Unión Cívica Radical, Redes y Nuevo Encuentro.

La división dejó un Concejo Deliberante particular, que hoy tiene siete ediles oficialistas y sólo uno opositor. Terminó siendo para la oposición un negocio político nefasto que nadie quiere repetir.