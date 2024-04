La Libertad Avanza sobre Buenos Aires

Milei Pareja.png Sebastián Pareja, el armador de Javier Milei en Buenos Aires.

En Balcarce 50 entienden que Buenos Aires es un territorio difícil, pero no imposible. La hegemonía peronista en el conurbano y el predominio radical en el interior podrían sucumbir si LLA consolida algo de la territorialidad que imaginan sus armadores, y los alcaldes impedidos de postularse no encuentran candidatos que continúen su legado. Algo está claro: en la provincia, con Milei no alcanzó y sin Milei no se puede. Deberá el mandatario ponerle el cuerpo a la campaña y bendecir a los suyos si quiere tener chances de pintar de violeta algo del mapa bonaerense.