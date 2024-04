El Frente Renovador se distancia de la interna K y reflota viejos reclamos

Espectador, aunque no del todo ajeno a los pases de factura que fueron y vinieron entre la Gobernación y La Cámpora en los últimos días, el Frente Renovador se protege de los efectos colaterales de una escaramuza que anticipa la discusión por el armado de las listas para 2025 y de la que por ahora no quiere participar abiertamente. Cree que la discusión será saldada más adelante y no como consecuencia de esta interna a cielo abierto.