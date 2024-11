La Legislatura de Neuquén suspendió a la vicegobernadora Gloria Ruiz y se abre una investigación

Tribuna caliente

Ruiz comenzó la sesión recordando la previa, signada por la tensión con Figueroa. “Quiero dejar constancia de ejercer el derecho constitucional a defenderme”, advirtió cuando se leyó la resolución de la orden del día.

Claudio Domínguez, miembro informante, hombre del MPN y polémica figura del parlamento, fue pura ironía: “No significa que se está inhabilitando a nadie, es disponer la separación preventiva del cargo como medida precautoria, temporal, para garantizar el correcto desarrollo del proceso”.

Devolviendo gentilezas, a los gritos en su contra desde las gradas, se despachó: “Muchas gracias a La Cámpora de Desarrollo Ciudadano (el partido de Ruiz)”.

image.png El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y su vice Gloria Ruiz.

“No hay que tener miedo a ser investigado”, dijo Domínguez y Ruiz le respondió: “Estoy acá por eso, poniendo la cara”. Mientras avanzaban los oradores, permanentemente se escuchaban gritos de repudio al legislador emepenista, que en sus diversas alocuciones chicaneó a la vicegobernadora.

“La inhabilidad moral tiene que ver con el comportamiento y la ética, de prevenir la corrupción en su administración. Hacer la vista gorda en hechos de corrupción cometidos por funcionarios bajos su responsabilidad, viola el contrato ético”, sumó Domínguez, brazo ejecutor del intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido.

“Perseguida” por Rolando Figueroa

“Me persigue políticamente el gobernador”, denunció Ruiz en medio de las declaraciones que abrieron el debate que se extendió por más de 3 horas.

Ernesto Novoa recordó que el reglamento dice que la presidencia no pude discutir como lo hizo Ruiz, y habló del proyecto y la posibilidad de defensa. “La moral es aquella conducta y respeto a la costumbres de la sociedad, cuando se rompe el arreglo de lo bien y mal se rompe el equilibrio”, se lamentó.

Darío Peralta, del peronismo, se distanció: “Está muy bien que se investigue, pero esta cámara no puede desconocer es la pelea interna en el gobierno que nos trajo a esta crisis institucional. Quieren resolver en la Legislatura lo que no pudieron resolver afuera. Si hay un caso de corrupción, es en el gobierno”.

Carlos Coggiola, legislador de Neuquén Federal, cruzó a Ruiz por no garantizar el orden y apuntó a las gradas. “Esta herramienta que ya utilizó la presidencia en un caso similar”, consignó. Lo mismo citó Marcelo Bermúdez, del PRO, quien pidió “escuchar su descargo y derecho a defensa” para “poder analizarlo en el seno de esta comisión”.

“No escuché en ningún momento una explicación razonable” de lo que se acusa al hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz. “Hasta que no me digan de que me van a acusar, no me puedo defender”, se atajó quien fuera intendenta de Plottier.

Gabriel Álamo, jefe de la bancada del MPN, la cruzó: “Este proyecto no pretende tomar juicio, imputar sobre algo que no nos corresponde”.

Cierre caliente

"Hago responsables a quienes lo voten", dijo Ruiz. "Llevaré a los tribunales este avasallamiento, jamás puede proceder separación sin agredir a las básicas garantías del proceso. Esto pone en riesgo la estabilidad institucional de Neuquén, no sean cómplices de la persecución política", denunció al pedir un cuarto intermedio.

Se despidió con una votación contundente en su contra: 29 votos positivos, con cinco abstenciones y una ausencia.