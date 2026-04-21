La Legislatura de Córdoba aprobó medidas por amenazas en escuelas y refuerza la prevención

La Legislatura de Córdoba aprobó una declaración por amenazas en escuelas y solicitó reforzar medidas de prevención . La iniciativa, impulsada por el legislador Ariel Grich , se trató en una sesión encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y con participación del presidente provisorio Juan Manuel Llamosas .

El proyecto advirtió sobre la reiteración de episodios intimidatorios en establecimientos educativos de la provincia, con especial foco en casos recientes registrados en Río Cuarto . En esa región se detectaron mensajes con advertencias de tiroteos que generaron preocupación en la comunidad educativa.

La propuesta aprobada instó al Ejecutivo provincial a que, a través del Ministerio de Educación y otros organismos competentes, implemente y refuerce campañas masivas orientadas a evitar este tipo de conductas.

También planteó la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva integral, con acciones que involucren tanto al sistema educativo como a las familias y al entorno digital.

El texto puso el foco en la influencia de las redes sociales y en los retos virales como posibles factores que incentivan comportamientos riesgosos. En ese marco, promovió iniciativas que informen sobre las consecuencias de difundir mensajes intimidatorios.

ariel grich legislador UCR Córdoba Ariel Grich, legislador de la UCR de Córdoba

Además, la declaración propuso fomentar un uso responsable de las plataformas digitales, con el objetivo de reducir la circulación de contenidos que puedan generar temor o replicar situaciones de violencia.

En paralelo, se remarcó la importancia de brindar herramientas a las familias para acompañar a niños y adolescentes. El objetivo consistió en detectar señales de alerta de manera temprana y evitar la propagación de mensajes amenazantes.

Medidas de prevención y concientización educativa

La campaña prevista también buscó fortalecer la articulación entre organismos públicos y las instituciones escolares. La intención fue consolidar entornos seguros tanto en el ámbito presencial como en el virtual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2039160823764099399&partner=&hide_thread=false A las 7.25, Pullaro fue notificado del crimen que conmocionó a San Cristóbal: un adolescente de 15 años mató a otro de 13 en una escuela



De inmediato, envió a cuatro ministros a la localidad para seguir de cerca la situación



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En la misma sesión, la Legislatura de Córdoba adhirió al 2 de mayo como Día Mundial contra el bullying o acoso escolar. La medida apuntó a promover instancias de reflexión y concientización dentro de los colegios sobre esta problemática.

El tratamiento de estos temas reflejó la preocupación creciente por la convivencia en ámbitos educativos y la necesidad de políticas públicas que acompañen los cambios en los entornos digitales y sociales.