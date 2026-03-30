La primera reacción del Gobierno por la tragedia en Santa Fe: "El problema es de Pullaro"

El Ministerio de Seguridad , el área de Educación y la Procuración siguen de cerca el estremecedor caso de un estudiante de 15 años que ingresó armado al colegio y mató a un compañero de 13 en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe . Fuentes de la Casa Rosada también informaron a Letra P que evalúan enviar un equipo interdisciplinario al lugar, aunque se desentienden de las primeras responsabilidades y apuntan al gobernador Maximiliano Pullaro .

“Por ahora estamos siguiendo el caso, pero los primeros que deberían expedirse son las autoridades de Santa Fe, es un problema de Pullaro”, dijo a este medio una fuente de primera línea del gobierno de Javier Milei , y aclaró que hay distintas secretarías solicitando información a la administración provincial y a la Procuración.

El gobernador santafesino se refirió a este tema en una conferencia de prensa de esta mañana, aunque en su equipo evitaron analizar el tema en profundidad o remarcar las primeras responsabilidades. “Estamos conteniendo en este momento a la comunidad educativa y la familia”, remarcó Pullaro. Al mismo tiempo, el mandatario provincial aseguró que está trabajando sobre el joven que cometió el delito, para “activar el proceso penal”.

“Hay muchas preguntas que todavía debemos responder. Por ejemplo, de dónde sacó el arma, si estaba registrada, si quien la poseía originalmente tiene credencial de legítimo usuario o, por el contrario, es una de las tantas armas que históricamente no tuvieron registro”, indicó a este medio un dirigente de La Libertad Avanza que conoce el mercado de las armas de fuego en el país.

Conmoción por tiroteo en un colegio de Santa Fe: un alumno disparó contra sus compañeros y mató a un chico de 13 años pic.twitter.com/pd4v02ZVsr

Más allá de la investigación oficial, las primeras reacciones políticas al interior del ecosistema libertario fueron de conmoción. Desde la primera línea del gabinete nacional hasta los habituales militantes de la portación legal de armas siguen las novedades desde que se conoció el caso, minutos antes de las 8 de la mañana.

Aun así, distintas fuentes oficialistas coincidieron en que se debería “profundizar el debate sobre los legítimos usuarios de arma de fuego, la tenencia y la portación”. “Muchas veces los problemas aparecen por tener armas de manera irregular o ilegal, escondidas, cargadas, sin registrar, donde se hace imposible tener una trazabilidad”, comentó una de las voces que sigue el minuto a minuto de los hechos en Santa Fe.

Tal como dio cuenta Letra P, en la cúpula libertaria trabajan desde hace meses en importar la doctrina de Estados Unidos respecto del uso de armas de fuego. De acuerdo a los últimos datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), antes llamada Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), hay en Argentina 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU), el requisito obligatorio para acceder legalmente a un arma de fuego, aunque más del 65% de esas credenciales están vencidas. Del total, apenas 11% cuenta con permiso de portación.

El Ejecutivo buscará no sólo regularizar a quienes tengan los documentos vencidos, sino, también, ampliar la cantidad de personas con habilitación para portar un arma de fuego en la calle.

Santa Fe envió al lugar un equipo interdisciplinario

En tanto, el gobierno provincial informó que en el lugar estarán presentes el ministro de Educación, José Goity; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Además, estarán trabajando Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León, de la Secretaría de Niñez; y Diana Gallo, secretaria de Territorio del Ministerio de Educación. Habrá que ver si en el transcurso del día se suman, también, funcionarios de la administración nacional. Siguen de cerca el caso la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien depende Educación.

"Estamos siguiendo el hecho con mucha atención y profunda preocupación", informaron en la cartera de Seguridad. Monteoliva, en tanto, se comunicó con el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y se puso a disposición para "colaborar en todo lo que sea necesario".