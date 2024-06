La Justicia mueve rápido para resolver la causa que Luis Juez inició por subsidios al transporte

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ljuez/status/1776297564918223218&partner=&hide_thread=false Escuché al Fiscal Senestrari diciendo que hay poca prueba en la denuncia por el desvío de subsidios del transporte público de Córdoba.

Le digo al Dr. Senestrari, que el Fiscal es él y es él el responsable de colectar la prueba. [Abro hilo] pic.twitter.com/Cq78nJdj1o — Luis Juez (@ljuez) April 5, 2024

Lo cierto es que la instrucción avanza y en el municipio aseguran que se presentó toda la documentación que respalda el movimiento que involucró a Marcelo Rodio, responsable de la cartera de movilidad en el Palacio 6 de Julio y, desde diciembre de 2023, en la repartición homónima del gobierno de Córdoba.

Senestrari había sugerido que la denuncia de Juez estaba floja de papeles. El senador se ofuscó y rápidamente cargó la búsqueda de la prueba a la Justicia. El entredicho terminó con un café, aclaraciones públicas y el consabido destino de la causa a Anticorrupción.

Luis Juez, Enrique Senestrari y la historia que se repite

Lo cierto es que las denuncias que involucran un presunto desmanejo de subsidios al transporte son un clásico de las gestiones que movieron los hilos de la ciudad de Córdoba.

Juez no fue la excepción cuando fue intendente. En diciembre de 2004, un colectivo de la empresa municipal TAMSE atropelló y mató al remisero Luis Mansilla. El siniestro tuvo su correspondiente rebote judicial que quedó en la nada, pese a que se comprobó que el coche no tenía frenos ni la inspección reglamentaria.

Senestrari y Juez se cruzaron en aquella oportunidad porque el fiscal terminó imputando al entonces secretario de Transporte de la Municipalidad, Walter Montenegro, por presunta defraudación en perjuicio del Estado nacional. La misma medida recayó sobre otro funcionario clave de ésa área, Aníbal Sanguinetti.

luis juez frente cívico.jpeg El fiscal federal Enrique Senestrari remitió a Anticorrupción la investigación del acuerdo entre TAMSE y ERSA por subsidios.

Todo se vinculaba al presunto cobro indebido de subsidios para los colectivos de la empresa municipal. La misma situación que el senador denunció hace poco para sacudir las bases del Partido Cordobés.

En esa investigación se estableció que la Secretaría de Transporte de la Nación, comandada en esa época por Ricardo Jaime, remitía subsidios a no menos de 60 unidades que no circulaban o lo hacían muy esporádicamente porque no podían pasar los controles técnicos. Todo quedó en la nada, pero nadie ignora la capacidad de daño de las denuncias políticas y la pérdida de confianza que generan en las instituciones.