Javier Milei y las urnas del evangelismo: Christian Hooft, bendecido con la reelección

Christian Hooft , uno de los pastores que bendijo a Javier Milei y Karina Milei tras el triunfo electoral, fue reelecto como presidente de Aciera, la mayor alianza del evangelismo vernáculo. Con apoyo unánime, extenderá su mandato hasta 2029, en un contexto en el que la fe gana centralidad política y territorial en el esquema libertario de poder.

La reelección se concretó en una asamblea general celebrada recientemente en el auditorio del Centro Familiar Cristiano , en el partido bonaerense de San Isidro. Participaron referentes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires y se registró un récord histórico de asistencia, lo que dio a la asamblea electiva un fuerte carácter federal.

La reelección de Hooft —quien también es licenciado en Teología, abogado, MBA y pastor porteño— fue propuesta por el Consejo Directivo Nacional de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina ( Aciera ) y aceptada por unanimidad. A su lado, se renovaron 15 miembros del Consejo, que continuará articulando acciones con los gobiernos provinciales y el Ejecutivo nacional.

La asamblea también aprobó por unanimidad el 33° Balance General y la Memoria Anual, en los que se destacó la obtención del reconocimiento jurídico pleno para las iglesias evangélicas mediante el decreto 486/2025 firmado por Milei. Un hito que, según Hooft, “llegó tras treinta años de trabajo constante”.

En su mensaje a la comunidad, Hooft afirmó: “Estamos identificados en la unidad que nos mandó a conformar el Señor: ‘Que sean uno para que el mundo crea’”. Su continuidad en el cargo refuerza el vínculo entre el oficialismo libertario y el sector evangélico más estructurado del país.

Red, votos y territorio

Aciera representa al 85% de las congregaciones del país, más de 15.000 comunidades religiosas que funcionan como base espiritual, red territorial y, desde hace un tiempo, también como maquinaria política.

aciera asamblea evangelismo Javier Milei y el evangelismo: Christian Hooft

La entidad forma parte de la Alianza Evangélica Latina —que agrupa a 22 países— y de la Alianza Evangélica Mundial, con presencia institucional en organismos internacionales. En el país, su estructura abarca desde áreas sociales hasta redes de salud mental y programas juveniles, como Evangelismo Federal y Pasando la Antorcha.

Durante el último año, sus actividades se extendieron a múltiples provincias con actos junto a gobernadores, reuniones con capellanes de fuerzas de seguridad y actividades interreligiosas con funcionarios del Gobierno, entre ellos, la celebración oficial del Día de las Iglesias Evangélicas, establecido por ley 27.741.

Fe libertaria, decreto y altar

El vínculo entre Aciera y el oficialismo libertario se consolidó en actos como el del pasado 4 de noviembre, cuando Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli participaron de una ceremonia espiritual en la Casa Rosada. Allí, entre rezos y lágrimas, los pastores bendijeron al gabinete y oraron “por la economía, la justicia y la lucha contra el narcotráfico”.

karina milei adorni evangelismo Manuel Adorni y Karina Milei, bendecidos por pastores evangélicos en la Casa Rosada

“Fue un evento para bendecir al país, al Presidente y a su gabinete”, resumió Hooft, quien ofició como referente espiritual de la jornada. Según se comunicó entonces, la ceremonia buscó “elevar oraciones desde el corazón de la Nación a toda la Argentina”.

Esa prédica política fue también una devolución de favores: la sanción de la ley 27.741 y el decreto 486/2025 consolidaron el lugar de las iglesias evangélicas dentro del marco legal nacional, institucionalizando una relación que antes era de hecho y ahora es también de derecho.

El evangelismo entre la cruz y las urnas

Mientras Hooft refuerza el lazo con el Gobierno y fuerzas partidarias y consolida una estructura federal, otras figuras del evangelismo ensayan una construcción propia, con miras a 2027. Entre ellas, Dante Gebel, el carismático pastor que divide aguas dentro del credo y que ya es mencionado como eventual rival electoral de Milei, con apoyo sindical y territorial.

dante gebel 1 Dante Gebel, ¿otro Javier Milei para 2027?

Esa fractura expone un fenómeno en curso: el evangelismo no es un bloque uniforme, pero sí es una fuerza en crecimiento. Según un estudio del Conicet, pasó del 9% en 2008 al 15,3% en 2019, y su avance continúa, especialmente en sectores populares y entre jóvenes.

En ese escenario, Hooft se posiciona como la figura institucional, articuladora y cercana al poder. Su reelección no sólo bendice una continuidad, sino que legitima la estrategia del evangelismo como nuevo actor central en el tablero político.