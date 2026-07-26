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BAILANDO EN LA SRA

Javier Milei no hará anuncios en la Rural, a pesar de la presión del campo por las retenciones

Cerrará la tradicional exposición en Palermo. El sector pide más concesiones, pero Toto Caputo ya le bajó las expectativas. Villarruel, invitada.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei.

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A diferencia de otros años, la edición 2026 cerrará este domingo, cuando en otras oportunidades se llevaba adelante los sábados. El viaje del primer mandatario a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro obligó a cambiar el día tradicional del acto principal de la exposición.

Nicolás Pino y la agenda oficial

Según explicaron fuentes oficiales a Letra P, antes de los discursos desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, la maquinaria agrícola y las delegaciones tradicionalistas. Luego hablará el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y cerrará el jefe de Estado.

Pese a la presencia del líder libertario, que también estuvo en las anteriores dos ediciones, no se esperan grandes anuncios. Así lo anticipó el propio ministro de Economía, Toto Caputo, lo que enfrió las expectativas del campo, que esperaba una baja mayor de las retenciones.

Javier Mile y Toto Caputo.

Javier Mile y Toto Caputo.

Javier Milei expondrá en La Rural

Al salir de un encuentro con Pino, el titular del Palacio de Hacienda buscó bajar las expectativas sobre eventuales medidas para el campo. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ninguno en particular”, afirmó.

Igual, la presencia de Milei siempre concentra la atención política de la tradicional exposición organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), por lo que no se descarta alguna medida de baja intensidad.

En mayo, Milei anunció una rebaja de las retenciones para el trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%, además de anticipar una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027.

¿Irá Villarruel?

Otro cambio importante para la postal del domingo estará en el palco oficial. Si bien la Sociedad Rural invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada de ambos Milei desde el inicio de la administración violeta, en Balcarce 50 esperan que los viejos compañeros de fórmula no se crucen durante la jornada.

Sí se espera que digan presente los integrantes del gabinete y la primera línea de la mesa política de la Casa Rosada como la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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