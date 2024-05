La era Javier Milei: el concepto de casta que la Casta no asume

El presidente Javier Milei es casta. Es imprescindible aclarar esto desde el vamos por dos motivos: primero, porque en las aguas de la sensibilidad política que nutre nuestras costas partidarias, la palabra casta parece caberle bien a unos y no a otros; luego, porque en su compleja semántica -diría Saussure- en Argentina, el término no aplica solo a los líderes políticos, sino, más bien, a un tipo de comportamiento bastante claro y evidente, que solo aprecia certeramente quien no es casta.