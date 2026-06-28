El Mundial de la pobreza: intendentes bonaerenses y curas villeros juegan en equipo para afrontar la crisis

El Mundial de la pobreza: el obispo José Chaparro con la intendenta Mariel Fernández

Mientras la Selección disputa el Mundial , en los barrios populares del conurbano se juega otro partido: el de la pobreza . Frente al retiro del Estado nacional, intendentes bonaerenses y curas villeros articulan asistencia para contener comedores desbordados, el aumento de personas en situación de calle y una demanda social que crece al ritmo del ajuste económico de Javier Milei .

El partido que se juega en los barrios populares del conurbano no tiene relatores ni cámaras de televisión. Se disputa todos los días, en comedores que ya no alcanzan, en parroquias que reparten lo que pueden y en intendencias que improvisan recursos para tapar lo que la administración mileísta dejó de cubrir .

En esa cancha, los intendentes bonaerenses encontraron un socio: los curas villeros y los obispos territoriales, que desde hace meses sostienen, codo a codo con los municipios, una red de asistencia que empieza a mostrar fisuras.

El caso de Lomas de Zamora resume el fenómeno. El intendente Federico Otermín recorrió junto al obispo jesuita Jorge Lugones el barrio El Cocho, donde se completó una obra de saneamiento hídrico que surgió "desde el obispo, desde la capilla, desde la comunidad".

El Cocho integra el Registro Nacional de Barrios Populares y reúne a más de 4500 personas en ocho manzanas. "Creemos que la salida es en comunidad", sintetizó Otermín, en una frase que podría funcionar como manual de instrucciones para entender la lógica que actualmente ordena la gestión social en el segundo cordón bonaerense.

Junto a nuestro Obispo, Monseñor Jorge Lugones, participamos de un encuentro fraterno organizado por Cáritas Diocesana de Lomas de Zamora en la Capilla Sagrada Familia de Betharram de la ciudad de Adrogué, donde tuvimos la oportunidad de poner en común la tarea que desarrolla… pic.twitter.com/92mJfVm8rH

Números de la pobreza que no dan tregua

Los relatos de párrocos e intendentes no son anécdotas sueltas: están respaldados por la fotografía que viene trazando el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Según sus últimos relevamientos, la pobreza por ingresos en el conurbano bonaerense -la región más castigada del país- se ubica en torno al 32,6%, con una tasa de indigencia del 8%.

El dato se agrava cuando se mide la pobreza multidimensional, que contempla carencias en salud, vivienda y educación además del ingreso: en esa franja, el informe ubica a cerca del 64% de los niños, niñas y adolescentes del conurbano por debajo de la línea.

barrio popular bonaerense El Mundial de la pobreza: el impacto en las barriadas bonaerenses 0221

La infancia, de hecho, es el segmento en el que la crisis pega más fuerte. El ODSA-UCA calculó que la pobreza infantil en la región trepa hasta el 75,3%, mientras que un 28,8% de las adolescencias y juventudes atraviesan inseguridad alimentaria, un fenómeno que alcanza el 13,2% en su forma severa.

La contracara de ese deterioro es elocuente: la asistencia alimentaria alcanza un nivel récord del 64,8%, un número que no solo habla de la ampliación de la cobertura estatal y eclesiástica, sino de la llegada de familias que, hasta hace poco, nunca habían necesitado tocar la puerta de un comedor o una parroquia. Esa es, en números, la cancha en la que actualmente juegan de memoria intendentes y curas villeros.

Moreno, la radiografía de la calle

En Moreno, el termómetro lo toma el sacerdote Leonardo Silio, responsable de la parroquia San Martín de Porres, en el sur del distrito que gobierna Mariel Fernández. Silio describe un fenómeno que crece mes a mes: jóvenes que pierden el trabajo, no pueden pagar el alquiler y terminan en situación de calle. La cifra que aporta es contundente: en enero, los espacios de Cáritas recibían a 25 personas en situación de calle por día para ducharse; actualmente esa cifra llegó a 60.

obispo chaparro mariel fernández El Mundial de la pobreza: el obispo José Chaparro con la intendenta Mariel Fernández

El párroco no disocia la asistencia alimentaria de los consumos problemáticos ni de la inseguridad, y reclama una respuesta coordinada: "Los actores que tienen responsabilidad empiezan a trabajar fuerte sobre el tema y ahí es donde aparecen los intendentes. La ayuda social es un conjunto de todos".

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, mantiene los envíos de alimentos, reconoce Silio, pero advierte que "la alimentación es sólo una parte de la contención", porque después la persona "vuelve a la calle".

La encíclica y un llamado del arzobispo

El fenómeno no se limita al primer cordón. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheinig, convocó el 16 de junio a los intendentes de su jurisdicción para presentar la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, en un encuentro que terminó funcionando como mesa de diagnóstico territorial. Participaron Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Leonardo Boto (Luján), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Eduardo De Lillo (Chivilcoy), Juan Manuel Cerezo (General Las Heras), Juan Fiorini (Junín), Rubén Darío Golía (Chacabuco), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Facundo Diz (Navarro), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles) y Juan Luis Mancini (Suipacha).

arzobispo scheinig con intendentes El Mundial de la pobreza: el arzobispo Jorge Scheinig con intendentes bonaerenses

Tras el encuentro, Scheinig explicó que la convocatoria buscó acercar a los jefes comunales "el pensamiento del papa", con la colaboración de los presbíteros Lucas Figueroa y Sebastián Ríos.

El temario derivó, según pudo reconstruir Letra P, en el intercambio sobre la realidad social de cada distrito y en un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gestión local, antes de cerrar con un almuerzo que, dijo el arzobispo, dejó a los intendentes "contentos".

La Iglesia, con foto institucional

La foto más institucional, aunque no la más decisiva en el territorio, se dio en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), donde el ministro bonaerense Gabriel Katopodis encabezó una reunión con el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, y el obispo de Quilmes, Carlos Tissera.

En ese encuentro participaron, entre otros, Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

marcelo-colombo-intendentes-episcopado El Mundial de la pobreza: los obispos Marcelo Colombo y Carlos Tissera con intendentes

Katopodis fue contundente: "El Gobierno nacional está desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios".

Un equipo de necesidad, no de cancha

Como ya viene contando Letra P al repasar la "guerra del hambre" en los barrios populares -con la voz crítica del cardenal Ángel Rossi sobre el "sadismo de Estado e institucional" y la defensa de la integración urbana del arzobispo Gustavo Carrara-, el vínculo entre intendentes y clérigos territoriales no nació de una afinidad ideológica, sino de una urgencia compartida.

Mientras el equipo nacional sueña con la gloria deportiva, en el conurbano la sotana y el bastón de mando juegan, por necesidad, el mismo partido: el de no dejar caer a nadie en el offside de la pobreza.