La Corte Suprema, la mejor plataforma para la campaña de Unidos.

El enfrentamiento le sirve al gobernador. Como le sirve, al menos en este clima de época, ir contra los sindicatos. De esta manera, yendo contra la Corte, los gremios y mejorando los índices de violencia e inseguridad, Pullaro no necesita hacer campaña. No necesita hacer un acto de lanzamiento, no precisa salir de gira por los medios y no tiene que abrazarse a todos los candidatos de su lista en la provincia.

Bajo este registro, la campaña es la gestión y Pullaro no se moverá un ápice de ese lugar. A la Corte en particular, al terceto que quedó inmutable, tiene para agitarle una carta más, la del decreto de remoción. Impensado e inesperado para toda la política doméstica, al menos como amenaza significa un elemento de disuasión potente.

La Libertad Avanza en Santa Fe, perfil ultrabajo

Mientras Pullaro, como gobernador y candidato, pueda provincializar la campaña, todo será para su ganancia. A sus rivales, si ese esquema no se modifica, no les queda mucho para hacer. La Libertad Avanza (LLA), por ejemplo, que en los sondeos hasta ahora muestra magros números en la categoría donde compite contra el titular de la Casa Gris, presentó listas el viernes con la presencia de Karina Milei en un acto íntimo, cerradísimo.

La secretaria general de la Presidencia aterrizó en Rosario el mismo día que su hermano desembarcó en Expoagro para levantarle la mano a Nicolás Mayoraz, Juan Pedro Aleart y compañía. Lo hizo ante una centena de personas, toda militancia, sin medios y en un salón sin acceso libre. No solo eso, a personas que en un principio fueron invitadas vía mail, se les avisó sobre la hora que el evento se suspendía y se reprogramaba. Sin embrago, Karina pisó Rosario igual. Parece que había una intención manifiesta de que la hermana presidencial pasara lo más desapercibida posible por la provincia.