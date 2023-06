Finalmente, fue tarjeta roja. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quedó inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia para ir por la reelección en las próximas elecciones. El fallo contó con las firmas de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda; y el voto concurrente de Carlos Rosenkrantz. Por su parte, Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en la cautelar qué pidió la medida. De este modo, el mandatario sanjuanino quedó fuera de carrera para aspirar a un tercer periodo al frente de la provincia pese a que el 14 de mayo último, tras las elecciones legislativas y municipales, había señalado que solo estaba "suspendido" para competir: "Me sacaron tarjeta amarilla, no roja", dijo aquel domingo. Este jueves el máximo tribunal lo mandó a los vestuarios.