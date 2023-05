“Me sacaron tarjeta amarilla, no roja. Me siento suspendido por algunas fechas, hay que ver si me sacan del campeonato o si dentro de dos o tres fechas”, resumió en una metáfora futbolera antes de entrar a la escuela Froilán Ferrero, de la localidad Pocito, donde Uñac fue intendente antes de ser electo vicegobernador en 2011.